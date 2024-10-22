https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-hizbullahin-yeni-lideri-olmasi-beklenen-safiyedinin-olduruldugunu-acikladi-1089546748.html
İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu sosyal medya hesabından Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca açıklamada, Safiyeddin dışında... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T23:19+0300
2024-10-22T23:19+0300
2024-10-22T23:26+0300
dünya
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İsrail ordusu tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğü açıklandı.
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı
23:19 22.10.2024 (güncellendi: 23:26 22.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusu sosyal medya hesabından Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca açıklamada, Safiyeddin dışında Hizbullah istihbarat karargahına bağlı 25'ten fazla kişinin öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğü açıklandı.