https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceliden-tusas-saldirisi-aciklamasi-terorizmi-karanlik-bir-aparat-olarak-kullananlar-sonuc-1089584345.html
Bahçeli'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacaklar'
Bahçeli'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacaklar'
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'kiralık katilleri sahaya sürenler' yorumu yaparken, terörizmi karanlık bir... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:14+0300
2024-10-23T19:14+0300
2024-10-23T19:14+0300
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Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç bir hain ve hasmane hesap tutmayacak" dedi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi asla kıramayacaklardır" diye konuştu.Bahçeli, saldırıyı lanetlerken saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikaya-biri-kadin-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1089580740.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tusaş, tusaş terör saldırısı, açıklama, terör saldırıları
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tusaş, tusaş terör saldırısı, açıklama, terör saldırıları
Bahçeli'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacaklar'
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'kiralık katilleri sahaya sürenler' yorumu yaparken, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananların sonuç alamayacaklarını dile getirdi.
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç bir hain ve hasmane hesap tutmayacak" dedi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi asla kıramayacaklardır" diye konuştu.
Bahçeli, saldırıyı lanetlerken saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.