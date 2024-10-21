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Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Adıyaman'da saat 21.55'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.4 kilometre olarak belirlendi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T22:23+0300
2024-10-21T22:23+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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deprem, son dakika, adıyaman
deprem, son dakika, adıyaman
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22:23 21.10.2024 (güncellendi: 22:27 21.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Adıyaman'da saat 21.55'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.4 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.