https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dem-partiden-tusas-saldirisi-aciklamasi-provokasyon-oldugu-her-halinden-bellidir-1089579620.html
DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Provokasyon olduğu her halinden bellidir'
DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Provokasyon olduğu her halinden bellidir'
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısı sonrası siyasi partilerin temsilcilerinden kınama açıklamalara gelmeye devam ediyor. Halkların Demokratik ve Eşitlik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:10+0300
2024-10-23T18:10+0300
2024-10-23T18:13+0300
politika
dem parti
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
bombalı saldırı
silahlı saldırı
terör
terör örgütü
terör saldırısı
ankara
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TUSAŞ saldırısı sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'te açıklamalarda bulundu.Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 şehit 14 yaralı olduğu açıklandı. TUSAŞ saldırısı sonrası TBMM'de konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli "Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html
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DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Provokasyon olduğu her halinden bellidir'
18:10 23.10.2024 (güncellendi: 18:13 23.10.2024)
Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısı sonrası siyasi partilerin temsilcilerinden kınama açıklamalara gelmeye devam ediyor. Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi Grup Başkanvekili Sezai Temelli, saldırının zamanlamasının manidar olduğunu ve provokasyon için düzenlendiğini açıkladı.
TUSAŞ saldırısı sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'te açıklamalarda bulundu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 şehit 14 yaralı olduğu açıklandı. TUSAŞ saldırısı sonrası TBMM'de konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli "Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli" açıklamasında bulundu.