https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dem-partiden-tusas-saldirisi-aciklamasi-provokasyon-oldugu-her-halinden-bellidir-1089579620.html

DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Provokasyon olduğu her halinden bellidir'

DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Provokasyon olduğu her halinden bellidir'

Sputnik Türkiye

Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısı sonrası siyasi partilerin temsilcilerinden kınama açıklamalara gelmeye devam ediyor. Halkların Demokratik ve Eşitlik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:10+0300

2024-10-23T18:10+0300

2024-10-23T18:13+0300

politika

dem parti

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

bombalı saldırı

silahlı saldırı

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terör saldırısı

ankara

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TUSAŞ saldırısı sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis'te açıklamalarda bulundu.Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 şehit 14 yaralı olduğu açıklandı. TUSAŞ saldırısı sonrası TBMM'de konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli "Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/uc-buyukler-teror-saldirisini-kinadi-1089577682.html

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