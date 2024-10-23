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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili "Ülkemizin bekasını, huzurunu, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali savunma atılımlarımızı hedef... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla BRICS Zirvesi kapsamında bulunduğu Kazan'dan yaptığı ilk açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu.Erdoğan, saldırının hedefinde tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarının yer aldığını şu ifadelerle açıkladı:'Güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

20:10 23.10.2024 (güncellendi: 20:28 23.10.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili "Ülkemizin bekasını, huzurunu, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır" dedi. Erdoğan Türkiye'ye uzanan kirli ellerin mutlaka kırılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla BRICS Zirvesi kapsamında bulunduğu Kazan'dan yaptığı ilk açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu.
Erdoğan, saldırının hedefinde tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarının yer aldığını şu ifadelerle açıkladı:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır."

'Güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı
20:05
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