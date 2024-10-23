https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/cumhurbaskani-basdanismani-koroglu-israil-bize-saldirmaz-diyenler-nerede-1089590992.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: 'İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: 'İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'

Sputnik Türkiye

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T21:36+0300

2024-10-23T21:36+0300

2024-10-23T21:36+0300

türkiye

ahmet selim köroğlu

recep tayyip erdoğan

israil

pkk

tusaş

tusaş/tai

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu TUSAŞ saldırısını İsrail'in yaptığını iddia etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını İsrail'in planladığını iddia etti. Resmi X hesabından paylaşım yapan Ahmet Selim Köroğlu ''İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'' dedi. Sözleri sosyal medyada gündem yarattı.Ahmet Selim Köroğlu kimdir?1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Selim Köroğlu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eczacılık eğitimi aldı. 2006 yılında AK Parti'de siyasete başlayan Ahmet Selim Köroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı oldu.

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türkiye

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