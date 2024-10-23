https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/cumhurbaskani-basdanismani-koroglu-israil-bize-saldirmaz-diyenler-nerede-1089590992.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: 'İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: 'İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'
Sputnik Türkiye
Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T21:36+0300
2024-10-23T21:36+0300
2024-10-23T21:36+0300
türkiye
ahmet selim köroğlu
recep tayyip erdoğan
israil
pkk
tusaş
tusaş/tai
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu TUSAŞ saldırısını İsrail'in yaptığını iddia etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını İsrail'in planladığını iddia etti. Resmi X hesabından paylaşım yapan Ahmet Selim Köroğlu ''İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'' dedi. Sözleri sosyal medyada gündem yarattı.Ahmet Selim Köroğlu kimdir?1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Selim Köroğlu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eczacılık eğitimi aldı. 2006 yılında AK Parti'de siyasete başlayan Ahmet Selim Köroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı oldu.
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ahmet selim köroğlu, recep tayyip erdoğan, israil, pkk, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, danışman
ahmet selim köroğlu, recep tayyip erdoğan, israil, pkk, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, danışman
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: 'İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'
Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu TUSAŞ saldırısını İsrail'in yaptığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını İsrail'in planladığını iddia etti. Resmi X hesabından paylaşım yapan Ahmet Selim Köroğlu ''İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?'' dedi. Sözleri sosyal medyada gündem yarattı.
Ahmet Selim Köroğlu kimdir?
1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Selim Köroğlu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eczacılık eğitimi aldı. 2006 yılında AK Parti'de siyasete başlayan Ahmet Selim Köroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı oldu.