https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brezilya-lideri-luladan-bricse-kendi-finans-sistemini-gelistirme-cagrisi-1089572340.html
Brezilya lideri Lula’dan BRICS’e kendi finans sistemini geliştirme çağrısı
Brezilya lideri Lula’dan BRICS’e kendi finans sistemini geliştirme çağrısı
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T16:13+0300
2024-10-23T16:13+0300
2024-10-23T16:13+0300
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luiz inacio lula da silva
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Geçen cumartesi günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağladı.BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunan Lula, “Bu konuyu ciddi olarak tartışmamız gerekiyor. Daha fazla bekleyemeyiz, karar vermemiz lazım. Birçok kişi dünyayı dostlar ve düşmanlar olarak ikiye bölmek istiyor, ancak daha hassas alanda bulunan insanlar acı çekiyor. Bu insanlar iş, yiyecek, kaliteli sağlık hizmeti, okullar, iklim trajedilerinin olmadığı ve silahsız bir dünya istiyor” diye konuştu.Ticari ilişkilerde harcamaları azaltacak bir bankacılık sisteminin oluşturulmasının imkanlarını tartıştıklarını da söyleyen Brezilya Devlet Başkanı, yeni finans sisteminin grubun üyelerinin ulusal sistemlerin yerini almayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesine-arap-ulkelerinin-katilimi-karsilikli-isbirliginin-guclendirilmesindeki-onemli-1089564479.html
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, 16. brics zirvesi, toplantı, brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva
rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, 16. brics zirvesi, toplantı, brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva
Brezilya lideri Lula’dan BRICS’e kendi finans sistemini geliştirme çağrısı
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.
Geçen cumartesi günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağladı.
BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunan Lula, “Bu konuyu ciddi olarak tartışmamız gerekiyor. Daha fazla bekleyemeyiz, karar vermemiz lazım. Birçok kişi dünyayı dostlar ve düşmanlar olarak ikiye bölmek istiyor, ancak daha hassas alanda bulunan insanlar acı çekiyor. Bu insanlar iş, yiyecek, kaliteli sağlık hizmeti, okullar, iklim trajedilerinin olmadığı ve silahsız bir dünya istiyor” diye konuştu.
Ticari ilişkilerde harcamaları azaltacak bir bankacılık sisteminin oluşturulmasının imkanlarını tartıştıklarını da söyleyen Brezilya Devlet Başkanı, yeni finans sisteminin grubun üyelerinin ulusal sistemlerin yerini almayacağını kaydetti.