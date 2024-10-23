https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brezilya-lideri-luladan-bricse-kendi-finans-sistemini-gelistirme-cagrisi-1089572340.html

Brezilya lideri Lula’dan BRICS’e kendi finans sistemini geliştirme çağrısı

Brezilya lideri Lula’dan BRICS’e kendi finans sistemini geliştirme çağrısı

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T16:13+0300

2024-10-23T16:13+0300

2024-10-23T16:13+0300

dünya

rusya

tataristan

tataristan cumhuriyeti

16. brics zirvesi

toplantı

brezilya

luiz inacio lula da silva

lula da silva

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089571644_0:41:1255:747_1920x0_80_0_0_b14a333e1d1c0541d3cc9554d553a9a2.png

Geçen cumartesi günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağladı.BRICS’e kendi finans sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunan Lula, “Bu konuyu ciddi olarak tartışmamız gerekiyor. Daha fazla bekleyemeyiz, karar vermemiz lazım. Birçok kişi dünyayı dostlar ve düşmanlar olarak ikiye bölmek istiyor, ancak daha hassas alanda bulunan insanlar acı çekiyor. Bu insanlar iş, yiyecek, kaliteli sağlık hizmeti, okullar, iklim trajedilerinin olmadığı ve silahsız bir dünya istiyor” diye konuştu.Ticari ilişkilerde harcamaları azaltacak bir bankacılık sisteminin oluşturulmasının imkanlarını tartıştıklarını da söyleyen Brezilya Devlet Başkanı, yeni finans sisteminin grubun üyelerinin ulusal sistemlerin yerini almayacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesine-arap-ulkelerinin-katilimi-karsilikli-isbirliginin-guclendirilmesindeki-onemli-1089564479.html

rusya

tataristan

tataristan cumhuriyeti

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, 16. brics zirvesi, toplantı, brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva