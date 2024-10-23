https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesine-arap-ulkelerinin-katilimi-karsilikli-isbirliginin-guclendirilmesindeki-onemli-1089564479.html

‘BRICS Zirvesi’ne Arap ülkelerinin katılımı karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünü kanıtlıyor’

‘BRICS Zirvesi’ne Arap ülkelerinin katılımı karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünü kanıtlıyor’

Sputnik Türkiye

Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmet Al-Jarwan, üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımının güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T13:47+0300

2024-10-23T13:47+0300

2024-10-23T13:47+0300

görüş

brics

16. brics zirvesi

kazan

arap ülkeleri

rusya

katılım

önem

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Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmed bin Muhammed Al-Jarwan, SputnikArabic’e demecinde Arap ülkelerinin Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ne katılmasının önemine vurgu yaptı.Al-Jarwan, “Bloğun üyesi olan üyesi üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımı, bölgenin önemini ve rolünü, kalkınma ve yaratım için istikrar ve barışın sağlanması ihtiyacını teyit ediyor” dedi ve şöyle devam etti:Al-Jarwan, “Zirvede üç Arap ülkesinin varlık göstermesi, bazı uluslararası aktörlerin örneğin Gazze ve Lübnan’da ciddi sorunlara neden olurken ve istikrarsızlık alanları yaratmaya devam ederken güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadıkları önemli rolü kanıtlıyor” vurgusunu yaptı.

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brics, 16. brics zirvesi, kazan, arap ülkeleri, rusya, katılım, önem