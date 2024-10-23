https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-zirvesine-arap-ulkelerinin-katilimi-karsilikli-isbirliginin-guclendirilmesindeki-onemli-1089564479.html
‘BRICS Zirvesi’ne Arap ülkelerinin katılımı karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünü kanıtlıyor’
‘BRICS Zirvesi’ne Arap ülkelerinin katılımı karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünü kanıtlıyor’
Sputnik Türkiye
Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmet Al-Jarwan, üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımının güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:47+0300
2024-10-23T13:47+0300
2024-10-23T13:47+0300
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Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmed bin Muhammed Al-Jarwan, SputnikArabic’e demecinde Arap ülkelerinin Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ne katılmasının önemine vurgu yaptı.Al-Jarwan, “Bloğun üyesi olan üyesi üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımı, bölgenin önemini ve rolünü, kalkınma ve yaratım için istikrar ve barışın sağlanması ihtiyacını teyit ediyor” dedi ve şöyle devam etti:Al-Jarwan, “Zirvede üç Arap ülkesinin varlık göstermesi, bazı uluslararası aktörlerin örneğin Gazze ve Lübnan’da ciddi sorunlara neden olurken ve istikrarsızlık alanları yaratmaya devam ederken güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadıkları önemli rolü kanıtlıyor” vurgusunu yaptı.
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brics, 16. brics zirvesi, kazan, arap ülkeleri, rusya, katılım, önem
brics, 16. brics zirvesi, kazan, arap ülkeleri, rusya, katılım, önem
‘BRICS Zirvesi’ne Arap ülkelerinin katılımı karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünü kanıtlıyor’
Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmet Al-Jarwan, üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımının güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadıkları önemli rolü kanıtladığını belirtti.
Küresel Hoşgörü ve Barış Konseyi Başkanı Ahmed bin Muhammed Al-Jarwan, SputnikArabic’e demecinde Arap ülkelerinin Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ne katılmasının önemine vurgu yaptı.
Al-Jarwan, “Bloğun üyesi olan üyesi üç Arap ülkesinin BRICS Zirvesi’ne katılımı, bölgenin önemini ve rolünü, kalkınma ve yaratım için istikrar ve barışın sağlanması ihtiyacını teyit ediyor” dedi ve şöyle devam etti:
Rusya-BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ilişkilerinin yerinde saymadığı ve uzun süredir giderek geliştiği ortada. Ve bu, diğer şeylerin yanı sıra (BAE Devlet Başkanı) Muhammed Bin Zayed el Nahyan’ın her zaman barış içinde bir arada yaşamanın ve uluslararası işbirliğinin destekçisi olması ve Rusya dahil dünya çapındaki ortaklarla ilişkiler kurmaya çabalaması nedeniyle oluyor.
Al-Jarwan, “Zirvede üç Arap ülkesinin varlık göstermesi, bazı uluslararası aktörlerin örneğin Gazze ve Lübnan’da ciddi sorunlara neden olurken ve istikrarsızlık alanları yaratmaya devam ederken güvenlik, istikrar ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadıkları önemli rolü kanıtlıyor” vurgusunu yaptı.