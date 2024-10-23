https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bm-genel-sekreteri-guterres-tusasa-yonelik-teror-saldirisini-kinadi-1089581856.html

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Sputnik Türkiye

BRICS Zirvesi için Kazan'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:47+0300

2024-10-23T18:47+0300

2024-10-23T18:47+0300

türkiye

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti."Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor" ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Sözcü Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putinden-turkiye-taziye-mesaji-1089579950.html

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Sputnik Türkiye

bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)