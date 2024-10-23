https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bm-genel-sekreteri-guterres-tusasa-yonelik-teror-saldirisini-kinadi-1089581856.html
BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Sputnik Türkiye
BRICS Zirvesi için Kazan'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:47+0300
2024-10-23T18:47+0300
2024-10-23T18:47+0300
türkiye
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti."Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor" ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Sözcü Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
BRICS Zirvesi için Kazan'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti.
"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor" ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Sözcü Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.