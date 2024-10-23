https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/beyaz-saray-henuz-saldirinin-motivasyonunu-ve-arkasinda-tam-olarak-kimlerin-oldugunu-bilmiyoruz--1089590512.html
Beyaz Saray: Henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz
Beyaz Saray: Henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, arkasında kimlerin olduğunu bilmediklerini açıkladı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T21:21+0300
2024-10-23T21:21+0300
2024-10-23T21:21+0300
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beyaz saray
tusaş
terör
terör saldırısı
terör eylemi
tusaş terör saldırısı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını 'güçlü bir biçimde' kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.Kirby, 'bu zor günlerde' dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler ve aileleri ile Türk halkının olduğunu ifade etti.
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beyaz saray, tusaş, terör, terör saldırısı, terör eylemi, tusaş terör saldırısı
beyaz saray, tusaş, terör, terör saldırısı, terör eylemi, tusaş terör saldırısı
Beyaz Saray: Henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz
Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, arkasında kimlerin olduğunu bilmediklerini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını 'güçlü bir biçimde' kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.
Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Kirby, 'bu zor günlerde' dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler ve aileleri ile Türk halkının olduğunu ifade etti.