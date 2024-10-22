https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1089524984.html

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-22T13:14+0300

2024-10-22T13:25+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novosadovoye yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman 470’ten fazla asker ve üç adet ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 80 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 900 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun dokuz karşı saldırısı püskürtülürken 430 askeri etkisiz hale getirildi ve iki adet ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 110 asker, bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 50 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri Fransa yapımı Hammer uçak bombası, sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 77 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ukraynali-komutan-askerlerini-kiyima-atip-kacti-1089520736.html

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