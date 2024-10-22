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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1089524984.html
Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı
Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:14+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novosadovoye yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman 470’ten fazla asker ve üç adet ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 80 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 900 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun dokuz karşı saldırısı püskürtülürken 430 askeri etkisiz hale getirildi ve iki adet ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 110 asker, bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 50 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri Fransa yapımı Hammer uçak bombası, sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 77 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ukraynali-komutan-askerlerini-kiyima-atip-kacti-1089520736.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

13:14 22.10.2024 (güncellendi: 13:25 22.10.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novosadovoye yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman 470’ten fazla asker ve üç adet ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 80 askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 900 kadar asker olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun dokuz karşı saldırısı püskürtülürken 430 askeri etkisiz hale getirildi ve iki adet ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 110 asker, bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 50 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri Fransa yapımı Hammer uçak bombası, sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 77 insansız hava aracını engelledi.
Ukraynalı esir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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