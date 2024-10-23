https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bakan-simsek-imzalari-atti-dunya-bankasindan-turkiyeye-19-milyar-dolarlik-finansman-1089556621.html
Bakan Şimşek imzaları attı: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
Bakan Şimşek imzaları attı: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
Sputnik Türkiye
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve Dünya Bankası toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarının ilk gününde bir dizi toplantıya katıldı. Bakan... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T11:15+0300
2024-10-23T11:15+0300
2024-10-23T11:21+0300
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
dünya bankası
dünya bankası kredi
dünya bankası kredi tahsis
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Hazine Maliye Bakanı Şimşek Dünya Bankası ile enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı. Bu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca uygulanacağı açıklandı. Bu projelerle Türkiye'ye Dünya Bankasından yaklaşık 1.9 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Böylelikle bu yıl Dünya Bankasından sağlanan finansman tutarı 3.9 milyar dolara ulaştı.Dünya Bankası finansmanı 35 milyar dolara yükseldiHazine ve Maliye Bakanı Şimşek basına yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan Şimşek şu açıkalmayı yaptı:ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşen Şimşek, ayrıca Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/dunya-bankasi-rusya-dis-ticaret-fazlasi-veren-ulkeler-arasinda-ilk-10da-1085822411.html
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Bakan Şimşek imzaları attı: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
11:15 23.10.2024 (güncellendi: 11:21 23.10.2024)
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve Dünya Bankası toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarının ilk gününde bir dizi toplantıya katıldı. Bakan Şimşek'in Dünya Bankası ile imzaladığı 4 anlaşma sonucunda Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman sağlandı.
Hazine Maliye Bakanı Şimşek Dünya Bankası ile enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı. Bu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca uygulanacağı açıklandı.
Bu projelerle Türkiye'ye Dünya Bankasından yaklaşık 1.9 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Böylelikle bu yıl Dünya Bankasından sağlanan finansman tutarı 3.9 milyar dolara ulaştı.
Dünya Bankası finansmanı 35 milyar dolara yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek basına yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Bakan Şimşek şu açıkalmayı yaptı:
"Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankasının uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor. Bankanın toplam paketi artırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor, Dünya Bankasıyla hayata geçirilecek projeler ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate alıyor."
ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşen Şimşek, ayrıca Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de bir araya geldi.