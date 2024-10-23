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Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin ifade verecek Avustralyalı tanık Türkiye'de
Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin ifade verecek Avustralyalı tanık Türkiye'de
Sputnik Türkiye
Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu kapsamında ifade vermek üzere Türkiye’ye gelen Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, İstanbul'a ulaştı. Yeryüzü Avukatları Derneği, Türk-Amerikan aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrasında İsrailli yetkililer hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Eygi'nin son anlarında yanında bulunan ve suç duyurusu çerçevesinde ifade vermek için Türkiye'ye gelen O'Sullivan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Vicdan Gemisi' için çıkış belgesi talebiyle Haydarpaşa'da bekleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan O'Sullivan, Eygi'nin hemen yanında vurulduğunu belirterek, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair söylemleri tamamen yalan. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı" ifadelerini kullandı. O'Sullivan, İsrailli yetkililerin amacının, kendileri gibi uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O'Sullivan, "Türk Devleti'nin de bu konuda bir suç duyurusu vardı; iki dosya birleşti. Olayın birincil tanığı olarak sözlü ifademi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek için Türkiye'ye geldim. İnşallah Ankara'ya gideceğiz, ifademi vereceğim" dedi.Barışçıl gösteri sırasında vurulmuştu İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş ve cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
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ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, israil ordusu
ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, israil ordusu

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin ifade verecek Avustralyalı tanık Türkiye'de

02:36 23.10.2024
© AA / Adem KoçAktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu kapsamında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi.
Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu kapsamında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / Adem Koç
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Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi.
Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu kapsamında ifade vermek üzere Türkiye’ye gelen Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, İstanbul'a ulaştı.
Yeryüzü Avukatları Derneği, Türk-Amerikan aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrasında İsrailli yetkililer hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Eygi'nin son anlarında yanında bulunan ve suç duyurusu çerçevesinde ifade vermek için Türkiye'ye gelen O'Sullivan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Vicdan Gemisi' için çıkış belgesi talebiyle Haydarpaşa'da bekleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklama yapan O'Sullivan, Eygi'nin hemen yanında vurulduğunu belirterek, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair söylemleri tamamen yalan. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı" ifadelerini kullandı. O'Sullivan, İsrailli yetkililerin amacının, kendileri gibi uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O'Sullivan, "Türk Devleti'nin de bu konuda bir suç duyurusu vardı; iki dosya birleşti. Olayın birincil tanığı olarak sözlü ifademi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek için Türkiye'ye geldim. İnşallah Ankara'ya gideceğiz, ifademi vereceğim" dedi.

Barışçıl gösteri sırasında vurulmuştu

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş ve cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.
Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
TÜRKİYE
Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
14 Eylül, 15:37
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