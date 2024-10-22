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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/usakov-kazandaki-brics-zirve-programinin-ayrintilarini-paylasti-1089502541.html
Uşakov Kazan'daki BRICS zirve programının ayrıntılarını paylaştı
Uşakov Kazan'daki BRICS zirve programının ayrıntılarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kazan'da düzenlenecek ve üç gün sürecek olan BRICS Zirvesi programının ayrıntılarını aktardı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T00:52+0300
2024-10-22T00:52+0300
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Uşakov, resmi toplantıların yanı sıra yabancı konuklarla dostluk yemeği gerçekleştirileceğini ve gala resepsiyonu yapılacağının bilgisini verdi. Uşakov, gerçekleştirilecek dostluk yemeği hakkında "Zirve akşam saatlerinde tüm liderler için düzenlenen bir gayri resmi dostluk yemeğiyle başlayacak. Dostluk yemeği, Kazan Belediye Binasında gerçekleştirilecek ve 23 Ekim sabahı zirve çalışmaları başlayacak. Dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki toplantı yapılacak” ifadelerinde bulundu.Başkan yardımcısı toplantıların çok taraflılığın güçlendirilmesi temasına ayrılacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:Uşakov, devlet başkanlarının ekonomi, ticaret ve sektörel işbirliğini değerlendireceklerini, kültürel ve insani alanlardaki çalışmaların sonuçlarını özetleyeceklerini söyledi. Katılımcılar ayrıca Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Russef ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katirin'den de geçen hafta Moskova'da düzenlenen BRICS İş Forumu hakkında raporlar dinleyecek. Ayrıca Rusya devlet kalkınma ve yatırım şirketi VEB.RF Başkanı Igor Şuvalov ve BRICS Kadınlar İş İttifakı Rusya Bölümü Başkanı Anna Nesterova'nın da konuşma yapması planlanıyor. Genişletilmiş toplantının ardından BRICS liderlerinin nihai belge olan BRICS ülkelerinin Kazan Deklarasyonunu kabul etmeleri bekleniyor.Ayrıca Uşakov, toplantı için “23 Ekim akşamı zirve vesilesiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı adına bir resepsiyon verilecektir. Bu resepsiyona hem BRICS üyeleri hem de sosyal yardım/BRICS Plus toplantısına katılmak üzere Kazan'a gelecek olan ülke liderleri ve heyet başkanları davetlidir" diye belirtti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Kazan'daki genişletilmiş sosyal yardım toplantısında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan 36 delegasyonun temsil edileceğini de sözlerine ekleyerek, yaklaşan sosyal yardım toplantısının temasının 'BRICS ve Küresel Güney' olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kremlin-acikladi-erdogan-putin-zirvesinde-tarih-belli-oldu-1089496336.html
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brics, brics zirvesi, kazan, yuriy uşakov
brics, brics zirvesi, kazan, yuriy uşakov

Uşakov Kazan'daki BRICS zirve programının ayrıntılarını paylaştı

00:52 22.10.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kazan'da düzenlenecek ve üç gün sürecek olan BRICS Zirvesi programının ayrıntılarını aktardı.
Uşakov, resmi toplantıların yanı sıra yabancı konuklarla dostluk yemeği gerçekleştirileceğini ve gala resepsiyonu yapılacağının bilgisini verdi.
Uşakov, gerçekleştirilecek dostluk yemeği hakkında "Zirve akşam saatlerinde tüm liderler için düzenlenen bir gayri resmi dostluk yemeğiyle başlayacak. Dostluk yemeği, Kazan Belediye Binasında gerçekleştirilecek ve 23 Ekim sabahı zirve çalışmaları başlayacak. Dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki toplantı yapılacak” ifadelerinde bulundu.
Başkan yardımcısı toplantıların çok taraflılığın güçlendirilmesi temasına ayrılacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Dar kapsamlı toplantıda küresel gündemin en güncel konularının ele alınması, bir dizi akut bölgesel çatışmanın çözümü de dahil olmak üzere BRICS ülkelerinin uluslararası arenadaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Doğal olarak liderler BRICS içinde daha fazla mali işbirliği bağlamında gelişen durumu ve ayrıca BRICS üyeliğinin daha da genişletilmesi gibi çok önemli ve son derece hassas bir konuyu ele alacaklar.”
Uşakov, devlet başkanlarının ekonomi, ticaret ve sektörel işbirliğini değerlendireceklerini, kültürel ve insani alanlardaki çalışmaların sonuçlarını özetleyeceklerini söyledi.
Katılımcılar ayrıca Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Russef ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katirin'den de geçen hafta Moskova'da düzenlenen BRICS İş Forumu hakkında raporlar dinleyecek.
Ayrıca Rusya devlet kalkınma ve yatırım şirketi VEB.RF Başkanı Igor Şuvalov ve BRICS Kadınlar İş İttifakı Rusya Bölümü Başkanı Anna Nesterova'nın da konuşma yapması planlanıyor.
Genişletilmiş toplantının ardından BRICS liderlerinin nihai belge olan BRICS ülkelerinin Kazan Deklarasyonunu kabul etmeleri bekleniyor.
Ayrıca Uşakov, toplantı için “23 Ekim akşamı zirve vesilesiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı adına bir resepsiyon verilecektir. Bu resepsiyona hem BRICS üyeleri hem de sosyal yardım/BRICS Plus toplantısına katılmak üzere Kazan'a gelecek olan ülke liderleri ve heyet başkanları davetlidir" diye belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Kazan'daki genişletilmiş sosyal yardım toplantısında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan 36 delegasyonun temsil edileceğini de sözlerine ekleyerek, yaklaşan sosyal yardım toplantısının temasının 'BRICS ve Küresel Güney' olduğunu açıkladı.
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