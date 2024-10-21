https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kremlin-acikladi-erdogan-putin-zirvesinde-tarih-belli-oldu-1089496336.html

Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T19:10+0300

2024-10-21T19:10+0300

2024-10-21T20:06+0300

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

brics

rusya

türkiye

kremlin

kremlin sarayı

dünya

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085448355_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_0de69bccb23701b85e689a19eb1d4630.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 3 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi ise, Putin ve Erdoğan'ın Kazan'da yapacağı görüşmede Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulması ile ilgili projeyi ele alacağını bildirdi.Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin tüm ana alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğine ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık niteliği taşıdığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyanin-kazan-kentinde-brics-zirvesi-gundemde-neler-var-1089485449.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, brics, rusya, türkiye, kremlin, kremlin sarayı, görüşme