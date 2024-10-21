https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kremlin-acikladi-erdogan-putin-zirvesinde-tarih-belli-oldu-1089496336.html
Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu
Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T19:10+0300
2024-10-21T19:10+0300
2024-10-21T20:06+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
brics
rusya
türkiye
kremlin
kremlin sarayı
dünya
görüşme
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 3 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi ise, Putin ve Erdoğan'ın Kazan'da yapacağı görüşmede Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulması ile ilgili projeyi ele alacağını bildirdi.Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin tüm ana alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğine ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık niteliği taşıdığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyanin-kazan-kentinde-brics-zirvesi-gundemde-neler-var-1089485449.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, brics, rusya, türkiye, kremlin, kremlin sarayı, görüşme
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, brics, rusya, türkiye, kremlin, kremlin sarayı, görüşme
Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu
19:10 21.10.2024 (güncellendi: 20:06 21.10.2024)
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan'da bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya geleceğini bildirdi.
Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 3 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi ise, Putin ve Erdoğan'ın Kazan'da yapacağı görüşmede Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulması ile ilgili projeyi ele alacağını bildirdi.
Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin tüm ana alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğine ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık niteliği taşıdığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:
Türk ortaklarla gaz sektöründe verimli bir etkileşim kurulmuştur. Karadeniz dibinden geçen Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları istikrarlı bir şekilde işlevlerini sürdürüyor. Devlet liderleri, Kazan'daki görüşmede Türkiye'de uluslararası bir gaz merkezinin kurulması ile ilgili projeye de değinecek.