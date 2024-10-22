https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ukraynali-komutan-askerlerini-kiyima-atip-kacti-1089520736.html
‘Ukraynalı komutan askerlerini kıyıma atıp kaçtı’
‘Ukraynalı komutan askerlerini kıyıma atıp kaçtı’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Vladimir Soblovoy, Donetsk istikametindeki Krasnoarmeysk kasabası yakınında yaşanan çatışmalarda, bulunduğu taburun komutanının askerleri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-22T12:48+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Tugayı’nın 49 yaşındaki askeri Vladimir Soblovoy, Eylül ayı başında esir düştü.Soblovoy, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı yöneticilere inanmadığını belirterek, “Zelenskiy’e inanmıyorum. Tabur komutanıma da inanmıyorum. Kimseye inanmıyorum. Çünkü tabur komutanımız bizi kıyıma attı. O kadar. Taarruz başlayınca onların hepsi oradan kaçtı. Muhtemelen Şahtyorsk’a kaçmışlar. O gün telsizden hiçbir şey söylemediler. Sadece askerleri duyduk, taarruzun başladığını bildiriyorlardı” diye konuştu.Tabur komutanının askerleri öne çıkamaya ikna ederek onlara 6 gün sonra yerlerini başkalarının alacağı sözünü verdiğini, ama 20 gün sonra bile kimsenin gelmediğini söyleyen esir, “Bazıları bir ay orada bekledi” ifadesini kullandı.Birkaç ay boyunca görev yaptığı 58. Tugay’daki askerlerin moralsiz olduğunu kaydeden Soblovoy, “Durum kötü, moraller gerçekten kötü. Herkes evine gitmek istiyor” diye vurguladı.Diğer üç asker arkadaşıyla birlikte, mevzilerine saldırı olursa teslim olmaya önceden karar verdiğini anlatan esir, teslim olmaktan korkup korkmadığı sorusuna, “Korkmuyordum. Korkacak ne var ki? Bizim gibi Hıristiyanlar” dedi.Orduya alınmadan önce Ukrayna’nın batısında yaşadığını ve Batılı bir otomobil üreticisine ait işletmede parça mühendisi olarak çalıştığını anlatan Soblovoy, celp geldiğinde ordudan kaçmadığını itiraf ederek, orduya gitmezse çocuğunun haklarının ihlal edileceğinden korktuğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-bulundugu-energodari-vurdu-1-sivil-hayatini-1089518845.html
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‘Ukraynalı komutan askerlerini kıyıma atıp kaçtı’
12:37 22.10.2024 (güncellendi: 12:48 22.10.2024)
Ukraynalı esir asker Vladimir Soblovoy, Donetsk istikametindeki Krasnoarmeysk kasabası yakınında yaşanan çatışmalarda, bulunduğu taburun komutanının askerleri kıyıma atarak kendisinin kaçtığını belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Tugayı’nın 49 yaşındaki askeri Vladimir Soblovoy, Eylül ayı başında esir düştü.
Soblovoy, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı yöneticilere inanmadığını belirterek, “Zelenskiy’e inanmıyorum. Tabur komutanıma da inanmıyorum. Kimseye inanmıyorum. Çünkü tabur komutanımız bizi kıyıma attı. O kadar. Taarruz başlayınca onların hepsi oradan kaçtı. Muhtemelen Şahtyorsk’a kaçmışlar. O gün telsizden hiçbir şey söylemediler. Sadece askerleri duyduk, taarruzun başladığını bildiriyorlardı” diye konuştu.
Tabur komutanının askerleri öne çıkamaya ikna ederek onlara 6 gün sonra yerlerini başkalarının alacağı sözünü verdiğini, ama 20 gün sonra bile kimsenin gelmediğini söyleyen esir, “Bazıları bir ay orada bekledi” ifadesini kullandı.
Birkaç ay boyunca görev yaptığı 58. Tugay’daki askerlerin moralsiz olduğunu kaydeden Soblovoy, “Durum kötü, moraller gerçekten kötü. Herkes evine gitmek istiyor” diye vurguladı.
Diğer üç asker arkadaşıyla birlikte, mevzilerine saldırı olursa teslim olmaya önceden karar verdiğini anlatan esir, teslim olmaktan korkup korkmadığı sorusuna, “Korkmuyordum. Korkacak ne var ki? Bizim gibi Hıristiyanlar” dedi.
Orduya alınmadan önce Ukrayna’nın batısında yaşadığını ve Batılı bir otomobil üreticisine ait işletmede parça mühendisi olarak çalıştığını anlatan Soblovoy, celp geldiğinde ordudan kaçmadığını itiraf ederek, orduya gitmezse çocuğunun haklarının ihlal edileceğinden korktuğunu kaydetti.