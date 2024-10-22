Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar'ı vurdu: 1 sivil hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentinin Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını ve 1 sivilin öldüğünü belirtti.



Telegram hesabından yaptığı açıklamada Energodar'ın İHA'larla hedef alındığını bildiren Balitskiy, saldırı sonucu bir propan tankının alev aldığını ve bir benzin istasyonu çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.



Vali, saldırının ardından kentte elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.



Hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirerek bölgede yaşayanlardan sakin kalmalarını ve sığınaklara geçmelerini isteyen Balitskiy, durumun tamamen normale dönene dek sokağa çıkılmamasını da tavsiye etti.