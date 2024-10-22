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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-bulundugu-energodari-vurdu-1-sivil-hayatini-1089518845.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar'ı vurdu: 1 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar'ı vurdu: 1 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ederken Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarında sivil tesislere yönelik saldırılarını... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:59+0300
2024-10-22T11:59+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentinin Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını ve 1 sivilin öldüğünü belirtti.Telegram hesabından yaptığı açıklamada Energodar'ın İHA'larla hedef alındığını bildiren Balitskiy, saldırı sonucu bir propan tankının alev aldığını ve bir benzin istasyonu çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.Vali, saldırının ardından kentte elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.Hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirerek bölgede yaşayanlardan sakin kalmalarını ve sığınaklara geçmelerini isteyen Balitskiy, durumun tamamen normale dönene dek sokağa çıkılmamasını da tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basliyor-30dan-fazla-ulke-temsil-edilecek-1089510216.html
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zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, yevgeniy balitskiy, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu

Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Energodar'ı vurdu: 1 sivil hayatını kaybetti

11:59 22.10.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam ederken Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarında sivil tesislere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentinin Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını ve 1 sivilin öldüğünü belirtti.

Telegram hesabından yaptığı açıklamada Energodar'ın İHA'larla hedef alındığını bildiren Balitskiy, saldırı sonucu bir propan tankının alev aldığını ve bir benzin istasyonu çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

Vali, saldırının ardından kentte elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

Hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirerek bölgede yaşayanlardan sakin kalmalarını ve sığınaklara geçmelerini isteyen Balitskiy, durumun tamamen normale dönene dek sokağa çıkılmamasını da tavsiye etti.
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