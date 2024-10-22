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16. BRICS Zirvesi Rusya'da başlıyor: 30'dan fazla ülke temsil edilecek
16. BRICS Zirvesi Rusya'da başlıyor: 30'dan fazla ülke temsil edilecek
Sputnik Türkiye
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da kapılarını açıyor. Üç gün sürecek etkinliğe, gruba... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:56+0300
2024-10-22T10:16+0300
dünya
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kazan
brics zirvesi
16. brics zirvesi
brics liderler zirvesi
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1 Ocak 2024'te Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'nın katılmasıyla genişleyen BRICS grubu, Kazan'da önemli görüşmelerin yapılmasının ve tarihi anlaşmaların imzalanmasının beklendiği çok kritik bir zirve gerçekleştirecek.2024 yılının büyük bir merakla beklenen en önemli jeopolitik etkinliği olan zirvede, 22'si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek.Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin ana teması, 'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi' olarak belirlenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de BRICS kapsamındaki adımları da bu temanın altını dolduracak nitelikte. Nitekim Ocak ayında dönem başkanlığını resmen devraldığı törende "BRICS, grubun temelini oluşturan ilkeleri benimseyen daha fazla paydaşı yanına çekecek" diyen Putin, 18 Ekim'deki BRICS İş Forumu'ndaki konuşmasında da "BRICS kapsamında sosyo-ekonomik büyümeyi pekiştirmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik ortak çalışmalar somut, hissedilir sonuçları beraberinde getirecek" mesajını verdi.Bölgesel krizlerin ve küresel meselelerin ele alınacağı zirvede, BRICS dijital ödeme platformu ve ulusal para birimleriyle ticaret de dahil bir dizi ekonomik müzakerenin yanı sıra BRICS toplantılarına oy hakkı olmadan katılma imkanı sunan yeni 'partner ülke' statüsüne resmiyet kazandırılması ile ilgili çalışmalar da yapılacak. Rusya lideri Putin, zirvenin sonunda bir basın toplantısı düzenleyerek 3 gün boyunca yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna anlatacak.Putin'in görüşme trafiği çok yoğunRusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.Putin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının yanı sıra Suriye ve Ukrayna krizlerini masaya yatıracak.Rus liderin programında Laos, Moritanya, Bolivya, Sırp Cumhuriyeti ve Vietnam liderleriyle görüşmeler de var.Yarın bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, Türkiye'de inşa edilmesi planlanan gaz transfer merkezi ile Ukrayna krizini detaylı bir şekilde istişare edecek.BRICS genişlemeye devam edecek mi?BRICS Zirvesi'nin en merak edilen başlıklarından biri, gruba üye olmak isteyen ülkelerin yaptığı resmi başvuruların değerlendirilmesi olacak.Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Malezya, Suriye ve Tayland da dahil birçok ülke Kazan'daki zirveden yeni üyelikler konusunda çıkacak sonucu bekliyor.Türkiye, başvurusunun kabul edilmesi halinde BRICS'e üye ilk NATO ülkesi olacak.Fakat bu etkileyici 'kuyruk', üçüncü genişlemenin Kazan'da gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ocak ayında katılanları 'sindirmenin' zaman alacağı konusunda uyarıda bulunurken Devlet Başkanı Putin de, katılımcı sayısının artmasının gruptaki faaliyetlerin verimliliğini etkilememesi gerektiğine dikkat çekmişti.3 gün sürecek BRICS Zirvesi 24 Ekim'de sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hindistan-basbakani-modi-rusya-yolunda-brics-kuresel-sorunlari-tartismak-icin-onemli-bir-platform-1089507277.html
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16. BRICS Zirvesi Rusya'da başlıyor: 30'dan fazla ülke temsil edilecek

09:56 22.10.2024 (güncellendi: 10:16 22.10.2024)
BRICS+ 2024
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Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da kapılarını açıyor. Üç gün sürecek etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılacak.
1 Ocak 2024'te Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'nın katılmasıyla genişleyen BRICS grubu, Kazan'da önemli görüşmelerin yapılmasının ve tarihi anlaşmaların imzalanmasının beklendiği çok kritik bir zirve gerçekleştirecek.

2024 yılının büyük bir merakla beklenen en önemli jeopolitik etkinliği olan zirvede, 22'si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek.

Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin ana teması, 'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi' olarak belirlenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de BRICS kapsamındaki adımları da bu temanın altını dolduracak nitelikte. Nitekim Ocak ayında dönem başkanlığını resmen devraldığı törende "BRICS, grubun temelini oluşturan ilkeleri benimseyen daha fazla paydaşı yanına çekecek" diyen Putin, 18 Ekim'deki BRICS İş Forumu'ndaki konuşmasında da "BRICS kapsamında sosyo-ekonomik büyümeyi pekiştirmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik ortak çalışmalar somut, hissedilir sonuçları beraberinde getirecek" mesajını verdi.

Bölgesel krizlerin ve küresel meselelerin ele alınacağı zirvede, BRICS dijital ödeme platformu ve ulusal para birimleriyle ticaret de dahil bir dizi ekonomik müzakerenin yanı sıra BRICS toplantılarına oy hakkı olmadan katılma imkanı sunan yeni 'partner ülke' statüsüne resmiyet kazandırılması ile ilgili çalışmalar da yapılacak.

Rusya lideri Putin, zirvenin sonunda bir basın toplantısı düzenleyerek 3 gün boyunca yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna anlatacak.

Putin'in görüşme trafiği çok yoğun

Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Putin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının yanı sıra Suriye ve Ukrayna krizlerini masaya yatıracak.

Rus liderin programında Laos, Moritanya, Bolivya, Sırp Cumhuriyeti ve Vietnam liderleriyle görüşmeler de var.

Yarın bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, Türkiye'de inşa edilmesi planlanan gaz transfer merkezi ile Ukrayna krizini detaylı bir şekilde istişare edecek.

BRICS genişlemeye devam edecek mi?

BRICS Zirvesi'nin en merak edilen başlıklarından biri, gruba üye olmak isteyen ülkelerin yaptığı resmi başvuruların değerlendirilmesi olacak.

Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Malezya, Suriye ve Tayland da dahil birçok ülke Kazan'daki zirveden yeni üyelikler konusunda çıkacak sonucu bekliyor.

Türkiye, başvurusunun kabul edilmesi halinde BRICS'e üye ilk NATO ülkesi olacak.

Fakat bu etkileyici 'kuyruk', üçüncü genişlemenin Kazan'da gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ocak ayında katılanları 'sindirmenin' zaman alacağı konusunda uyarıda bulunurken Devlet Başkanı Putin de, katılımcı sayısının artmasının gruptaki faaliyetlerin verimliliğini etkilememesi gerektiğine dikkat çekmişti.

3 gün sürecek BRICS Zirvesi 24 Ekim'de sona erecek.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi Johannesburg kentinde başladı. Zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
DÜNYA
Hindistan Başbakanı Modi, Rusya yolunda: ‘BRICS, küresel sorunları tartışmak için önemli bir platform’
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