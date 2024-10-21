https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ankara-valiliginden-uyari-hurjet-ucagimiz-ilk-kez-ses-hizi-uzerinde-ucus-gerceklestirecek-1089466007.html
Ankara Valiliği'nden uyarı: Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek
Ankara Valiliği'nden uyarı: Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, sabah saatlerine ilişkin bir uyarıda bulunarak ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirileceğini bildirdi. Valiliğin açıklamasında uçuşlarda sonik... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T00:45+0300
2024-10-21T00:45+0300
2024-10-21T00:45+0300
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ankara valiliği
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Ankara Valiliği, pazartesi sabah 09.30 ile 10.30 arasında Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.Uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.
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Ankara Valiliği'nden uyarı: Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek
Ankara Valiliği, sabah saatlerine ilişkin bir uyarıda bulunarak ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirileceğini bildirdi. Valiliğin açıklamasında uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle tedirginlik yaşanmaması gerektiği vurgulandı.
Ankara Valiliği, pazartesi sabah 09.30 ile 10.30 arasında Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.
Uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.