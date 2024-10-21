https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ankara-valiliginden-uyari-hurjet-ucagimiz-ilk-kez-ses-hizi-uzerinde-ucus-gerceklestirecek-1089466007.html

Ankara Valiliği'nden uyarı: Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Ankara Valiliği'nden uyarı: Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, sabah saatlerine ilişkin bir uyarıda bulunarak ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirileceğini bildirdi. Valiliğin açıklamasında uçuşlarda sonik... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T00:45+0300

2024-10-21T00:45+0300

2024-10-21T00:45+0300

türkiye

ankara

ankara valiliği

sonik patlama

hürjet

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Ankara Valiliği, pazartesi sabah 09.30 ile 10.30 arasında Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.Uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

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ankara

sonik patlama

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