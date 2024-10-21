https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/havalimaninda-vedalasmak-yasaklandi-maksimum-sarilma-suresi-3-dakika-1089494536.html
Havalimanında vedalaşmak yasaklandı: Maksimum sarılma süresi 3 dakika
Havalimanında vedalaşmak yasaklandı: Maksimum sarılma süresi 3 dakika
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'nın güneyinde yer alan Dunedin Havalimanı güvenlik ve trafik düzeni için vedalaşma süresini 3 dakikaya indirdi. Havalimanı girişine tabela... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T17:33+0300
2024-10-21T17:33+0300
2024-10-21T17:39+0300
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Yeni Zelanda Dunedin Havalimanı'nda yolculara vedalaşırken 3 dakika sarılma kuralı getirildi.Havalimanında yeni getirilen kural Yeni Zelanda'da tepkilere neden oldu. Dunedin Havalimanı'nda yaşanan trafik sorunu nedeniyle yetkililer yolcuların vedalaşma süresini 3 dakika olarak kısıtladığını ifade etti. Havalimanının yolcu girişine asılan tabelada “Maksimum sarılma süresi 3 dakika. Daha uzun vedalaşmalar için lütfen otoparkı kullanın” yazıldığı belirtildi. Dunedin Havalimanı CEO’su Dan De Bono “Biz biraz eğlenceli bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta burası bir havaalanı ve bu bırakma noktaları genellikle vedalaşma alanları ancak uzun süre kalmaları bazı sorunlara neden oluyor'' dedi. Kurala uymayan yolculara para cezası verileceğini belirtti.Sosyal medyada 3 dakika sarılma kuralına bazı kullanıcılar tepki gösterirken bazıları ise destek verdi. Bir kullanıcı kuralı 'insanlık dışı' olarak yorumladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/basili-kitap-devri-bitiyor-mu-e-kitap-piyasasi-dunya-capinda-hacmi-388-milyar-dolara-ulasti-1089487573.html
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yeni zelanda, havalimanı, veda, veda konuşması, veda mesajı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, yol, havaalanı, otopark
Havalimanında vedalaşmak yasaklandı: Maksimum sarılma süresi 3 dakika
17:33 21.10.2024 (güncellendi: 17:39 21.10.2024)
Yeni Zelanda'nın güneyinde yer alan Dunedin Havalimanı güvenlik ve trafik düzeni için vedalaşma süresini 3 dakikaya indirdi. Havalimanı girişine tabela yerleştiren yetkililer, kurala uymayan kişilerin araçlarına park cezası kesileceğini duyurdu. Yasağa tepki gösteren kişiler ise kuralı 'insanlık dışı' olarak yorumladı.
Yeni Zelanda Dunedin Havalimanı'nda yolculara vedalaşırken 3 dakika sarılma kuralı getirildi.
Havalimanında yeni getirilen kural Yeni Zelanda'da tepkilere neden oldu. Dunedin Havalimanı'nda yaşanan trafik sorunu nedeniyle yetkililer yolcuların vedalaşma süresini 3 dakika olarak kısıtladığını ifade etti. Havalimanının yolcu girişine asılan tabelada “Maksimum sarılma süresi 3 dakika. Daha uzun vedalaşmalar için lütfen otoparkı kullanın” yazıldığı belirtildi. Dunedin Havalimanı CEO’su Dan De Bono “Biz biraz eğlenceli bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta burası bir havaalanı ve bu bırakma noktaları genellikle vedalaşma alanları ancak uzun süre kalmaları bazı sorunlara neden oluyor'' dedi. Kurala uymayan yolculara para cezası verileceğini belirtti.
Sosyal medyada 3 dakika sarılma kuralına bazı kullanıcılar tepki gösterirken bazıları ise destek verdi. Bir kullanıcı kuralı 'insanlık dışı' olarak yorumladı.