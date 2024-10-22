https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sudan-hizli-destek-kuvvetleri-dusen-il-76-ucaginin-kara-kutulari-bulundu-1089537942.html
Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Düşürülen İl-76 uçağının ‘kara kutuları’ bulundu
Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Düşürülen İl-76 uçağının ‘kara kutuları’ bulundu
Sputnik Türkiye
Sudan ordusu ve eskiden müttefiki olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında güç mücadelesi devam ederken RSF liderinin danışmanı Tabik, Pazartesi... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:12+0300
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sudan ordusu
hızlı destek kuvvetleri
hızlı destek güçleri (rsf)
il-76
rus büyükelçiliği
kara kutu
açıklama
mürettebat
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RSF komutanının danışmanı El Başa Tabik’in Sputnik’e aktardığı üzere, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri, düşürülen İl-76 uçağının 'kara kutularını' buldu, cihazlar deşifre edildikten sonra veriler bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.Tabik, “Karakutuları ele geçirdik. Uçağın hangi havaalanından kalktığı, nereden geldiği, tüm motorları ve operasyonları ile ilgili bilgilerin tamamını elde edeceğiz” diye konuştu.RSF komutanının danışmanı, ilgili birimlerin teknik prosedürler ve uzmanlarla iletişime geçmeyi gerektiren şifre çözme işleminden sonra 'kara kutulardan' elde edilen verilerin yayınlayacağını vurguladı.Sudan’ın batısındaki Darfur’u işgal eden Hızlı Destek Kuvvetleri daha önce Kuzey Darfur vilayetinde Sudan’a ait bir İl-76 kargo uçağını düşürdüklerini açıklamış, mürettebatta Rus vatandaşlarının da bulunduğunu iddia etmişti. Kaza mahallinde çekilen görüntülerde Kırgızistan havalimanının düzenlediği bir belge bulunmuştu.Rusya’nın Sudan Büyükelçiliği, Sputnik’e yaptığı açıklamada, içinde Rus mürettebat üyeleri bulunduğu iddia edilen kargo uçağının batı Sudan’da düştüğüne ilişkin haberler konusunda ülkenin yetkilileriyle temas halinde olduğunu bildirmişti. İlk varsayıma göre Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri, kendileri için sefer yapan uçağı yanlışlıkla düşürdü. İkinci varsayıma göre ise uçak Sudan ordusu için silah ve insani yardım taşıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sudan-ordusu-baskent-hartuma-en-buyuk-saldirisini-gerceklestirdi-1088476926.html
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sudan, sudan ordusu, hızlı destek kuvvetleri , hızlı destek güçleri (rsf), il-76, rus büyükelçiliği, kara kutu, açıklama, mürettebat, rus
sudan, sudan ordusu, hızlı destek kuvvetleri , hızlı destek güçleri (rsf), il-76, rus büyükelçiliği, kara kutu, açıklama, mürettebat, rus
Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri: Düşürülen İl-76 uçağının ‘kara kutuları’ bulundu
18:12 22.10.2024 (güncellendi: 18:14 22.10.2024)
Sudan ordusu ve eskiden müttefiki olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında güç mücadelesi devam ederken RSF liderinin danışmanı Tabik, Pazartesi günü düşürülen İl-76 uçağının ‘kara kutularına’ ulaşıldığını, deşifre edildikten sonra içlerindeki verilerin açıklanacağını belirtti.
RSF komutanının danışmanı El Başa Tabik’in Sputnik’e aktardığı üzere, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri, düşürülen İl-76 uçağının 'kara kutularını' buldu, cihazlar deşifre edildikten sonra veriler bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.
Tabik, “Karakutuları ele geçirdik. Uçağın hangi havaalanından kalktığı, nereden geldiği, tüm motorları ve operasyonları ile ilgili bilgilerin tamamını elde edeceğiz” diye konuştu.
RSF komutanının danışmanı, ilgili birimlerin teknik prosedürler ve uzmanlarla iletişime geçmeyi gerektiren şifre çözme işleminden sonra 'kara kutulardan' elde edilen verilerin yayınlayacağını vurguladı.
Sudan’ın batısındaki Darfur’u işgal eden Hızlı Destek Kuvvetleri daha önce Kuzey Darfur vilayetinde Sudan’a ait bir İl-76 kargo uçağını düşürdüklerini açıklamış, mürettebatta Rus vatandaşlarının da bulunduğunu iddia etmişti. Kaza mahallinde çekilen görüntülerde Kırgızistan havalimanının düzenlediği bir belge bulunmuştu.
Rusya’nın Sudan Büyükelçiliği, Sputnik’e yaptığı açıklamada, içinde Rus mürettebat üyeleri bulunduğu iddia edilen kargo uçağının batı Sudan’da düştüğüne ilişkin haberler konusunda ülkenin yetkilileriyle temas halinde olduğunu bildirmişti. İlk varsayıma göre Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri, kendileri için sefer yapan uçağı yanlışlıkla düşürdü. İkinci varsayıma göre ise uçak Sudan ordusu için silah ve insani yardım taşıyordu.