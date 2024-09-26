https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sudan-ordusu-baskent-hartuma-en-buyuk-saldirisini-gerceklestirdi-1088476926.html
Sudan ordusu, başkent Hartum'a 'en büyük saldırısını' gerçekleştirdi
Sudan ordusu, başkent Hartum'a 'en büyük saldırısını' gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Sudan ordusu, tanıklar ve askeri kaynaklara göre, paramiliter Hızlı Destek Kuvveti (HDK) ile 17 aylık savaşın başından bu yana en büyük operasyonunu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:42+0300
2024-09-26T16:42+0300
2024-09-26T17:25+0300
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iç savaş
açlık
kriz
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Sudan ordusu, ülkenin iç savaşında savaştığı güçlü paramiliter gruba karşı başkent Hartum'a büyük bir saldırı başlattığı bildirildi. Çatışmanın başında kaybettiği başkentteki bölgeleri hedef aldığı duyuruldu.Perşembe günü şafak vakti yapılan saldırılarda hükümet güçleri, başkent Hartum'daki Hızlı Destek Kuvveti (HDK) üslerini ve kuzeyindeki Bahri'yi bombaladı. Görgü tanıkları, ordu birliklerinin Omdurman'daki hükümet kontrolündeki bölgeleri HDK'nın kontrolünden ayıran Nil Nehri üzerindeki iki önemli köprüde yoğun hava bombardımanları ve yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.Ordu Generali Abdel Fattah al-Burhan'ın Perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesinden hemen önce gerçekleşen saldırı, savaşın başından beri çoğunluğu HDK'ların elinde olan başkentteki toprakları geri kazanmak için yapılan ilk hamle olarak tanımlandı.Sudan'da, ordu ile HDK'nın Nisan 2023'te iktidar mücadelesi başlatmasından bu yana bir iç savaşın içinde ve çatışmalarda şu ana kadar 150 bine yakın insan öldü ve 10 milyondan fazla insan (nüfusun yaklaşık beşte biri) evlerinden zorla çıkarıldı.BM acil durum çağrısında bulunduBM, sivilleri korumak ve çatışmaları sona erdirmek için 'acil durum' çağrısında bulundu. Yerinden edilen 10 milyon insanın yarısının çocuk olduğu, en az iki milyonun ise komşu ülkelerde sığındığı bildirildi. Çatışmalar, Sudan'da 'dünyanın en hızlı büyüyen açlık krizine' de neden oldu. İnsanlar hiçbir ürün yetiştiremediği için bölgede kıtlık oluştu. İç savaşlar, sel felaketi, kolera salgınından mustarip olan Sudan'da, 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abdden-sudana-ilave-203-milyon-dolar-yardim-1085986603.html
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afrika, kuzey afrika, sudan, kolera salgını, sel felaketi, iç savaş, açlık, kriz
afrika, kuzey afrika, sudan, kolera salgını, sel felaketi, iç savaş, açlık, kriz
Sudan ordusu, başkent Hartum'a 'en büyük saldırısını' gerçekleştirdi
16:42 26.09.2024 (güncellendi: 17:25 26.09.2024)
Sudan ordusu, tanıklar ve askeri kaynaklara göre, paramiliter Hızlı Destek Kuvveti (HDK) ile 17 aylık savaşın başından bu yana en büyük operasyonunu gerçekleştirerek Perşembe günü Sudan'ın başkentinde topçu ve hava saldırıları düzenledi.
Sudan ordusu, ülkenin iç savaşında savaştığı güçlü paramiliter gruba karşı başkent Hartum'a büyük bir saldırı başlattığı bildirildi. Çatışmanın başında kaybettiği başkentteki bölgeleri hedef aldığı duyuruldu.
Perşembe günü şafak vakti yapılan saldırılarda hükümet güçleri, başkent Hartum'daki Hızlı Destek Kuvveti (HDK) üslerini ve kuzeyindeki Bahri'yi bombaladı. Görgü tanıkları, ordu birliklerinin Omdurman'daki hükümet kontrolündeki bölgeleri HDK'nın kontrolünden ayıran Nil Nehri üzerindeki iki önemli köprüde yoğun hava bombardımanları ve yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.
Ordu Generali Abdel Fattah al-Burhan'ın Perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesinden hemen önce gerçekleşen saldırı, savaşın başından beri çoğunluğu HDK'ların elinde olan başkentteki toprakları geri kazanmak için yapılan ilk hamle olarak tanımlandı.
Sudan'da, ordu ile HDK'nın Nisan 2023'te iktidar mücadelesi başlatmasından bu yana bir iç savaşın içinde ve çatışmalarda şu ana kadar 150 bine yakın insan öldü ve 10 milyondan fazla insan (nüfusun yaklaşık beşte biri) evlerinden zorla çıkarıldı.
BM acil durum çağrısında bulundu
BM, sivilleri korumak ve çatışmaları sona erdirmek için 'acil durum' çağrısında bulundu. Yerinden edilen 10 milyon insanın yarısının çocuk olduğu, en az iki milyonun ise komşu ülkelerde sığındığı bildirildi. Çatışmalar, Sudan'da 'dünyanın en hızlı büyüyen açlık krizine' de neden oldu.
İnsanlar hiçbir ürün yetiştiremediği için bölgede kıtlık oluştu. İç savaşlar, sel felaketi, kolera salgınından mustarip olan Sudan'da, 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e çıktı.