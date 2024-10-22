https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/somada-maden-ocaginda-kaza-1-isci-oldu-1089518954.html
Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü
Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü
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Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çöktü. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T12:04+0300
2024-10-22T12:04+0300
2024-10-22T12:22+0300
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maden faciası
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Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kaza meydana geldi.Maden ocağında tavan çöktüEğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çöktü. İşçiler Adem Balta ile A.O.K. yaralandı.Maden kazasında 1 işçi öldüSoma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-maden-iscisi-gocuk-altinda-1086633018.html
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soma, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası
Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü
12:04 22.10.2024 (güncellendi: 12:22 22.10.2024)
Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çöktü. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kaza meydana geldi.
Maden ocağında tavan çöktü
Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çöktü. İşçiler Adem Balta ile A.O.K. yaralandı.
Maden kazasında 1 işçi öldü
Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.