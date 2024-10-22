https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/somada-maden-ocaginda-kaza-1-isci-oldu-1089518954.html

Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü

Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çöktü. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T12:04+0300

2024-10-22T12:04+0300

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türkiye

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maden ocağı

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soma maden kazası

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Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kaza meydana geldi.Maden ocağında tavan çöktüEğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çöktü. İşçiler Adem Balta ile A.O.K. yaralandı.Maden kazasında 1 işçi öldüSoma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-maden-iscisi-gocuk-altinda-1086633018.html

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