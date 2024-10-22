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Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü
Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çöktü. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kaza meydana geldi.Maden ocağında tavan çöktüEğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çöktü. İşçiler Adem Balta ile A.O.K. yaralandı.Maden kazasında 1 işçi öldüSoma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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soma, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası

Soma'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü

12:04 22.10.2024 (güncellendi: 12:22 22.10.2024)
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
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Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çöktü. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kaza meydana geldi.

Maden ocağında tavan çöktü

Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çöktü. İşçiler Adem Balta ile A.O.K. yaralandı.

Maden kazasında 1 işçi öldü

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında
8 Ağustos, 14:29
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