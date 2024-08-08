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Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T14:29+0300
2024-08-08T14:29+0300
2024-08-08T14:30+0300
türkiye
maden ocağı
zonguldak
ruhsat
işçi
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Kilimli'de ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı. Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı. Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/otoyola-asit-dokuldu-yol-trafige-kapatildi-bolgeye-afad-ekipleri-sevk-edildi-1086630743.html
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maden ocağı, zonguldak, ruhsat, işçi
maden ocağı, zonguldak, ruhsat, işçi
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında
14:29 08.08.2024 (güncellendi: 14:30 08.08.2024)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı.
Kilimli'de ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı.
Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı.
Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.