https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-maden-iscisi-gocuk-altinda-1086633018.html

Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında

Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 maden işçisi göçük altında

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:29+0300

2024-08-08T14:29+0300

2024-08-08T14:30+0300

türkiye

maden ocağı

zonguldak

ruhsat

işçi

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Kilimli'de ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı. Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı. Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/otoyola-asit-dokuldu-yol-trafige-kapatildi-bolgeye-afad-ekipleri-sevk-edildi-1086630743.html

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