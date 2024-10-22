https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089507542.html
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T07:59+0300
2024-10-22T07:59+0300
2024-10-22T08:00+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 18 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 2, Tula Bölgesi ve Oryol Bölgesi’nde birer hava hedefi imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, kursk, tula, oryol
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:59 22.10.2024 (güncellendi: 08:00 22.10.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 18 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.
Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 2, Tula Bölgesi ve Oryol Bölgesi’nde birer hava hedefi imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.