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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089507542.html
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T07:59+0300
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 18 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 2, Tula Bölgesi ve Oryol Bölgesi’nde birer hava hedefi imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, kursk, tula, oryol
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, kursk, tula, oryol

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:59 22.10.2024 (güncellendi: 08:00 22.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 18 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.
Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 2, Tula Bölgesi ve Oryol Bölgesi’nde birer hava hedefi imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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