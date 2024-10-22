https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089507542.html

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T07:59+0300

2024-10-22T07:59+0300

2024-10-22T08:00+0300

ukrayna krizi

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 18 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kursk Bölgesi’nde 2, Tula Bölgesi ve Oryol Bölgesi’nde birer hava hedefi imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html

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