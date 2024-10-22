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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html
Nebenzya: Kiev, NATO'nun Rusya ile çatışmaya doğrudan dahil olması üzerine bahis oynuyor
Nebenzya: Kiev, NATO'nun Rusya ile çatışmaya doğrudan dahil olması üzerine bahis oynuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için kesinlikle kabul... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T02:36+0300
2024-10-22T02:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumla ilgili toplantısında açıklamalarda bulundu.Nebenzya, “Kimsenin herhangi bir yanılgıya kapılmaması için, Ukrayna'nın herhangi bir bölgesel formda NATO üyeliğinin Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu, herhangi bir barış planının ve arabuluculuk girişiminin parçası olamayacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.Rus diplomat aynı zamanda Rusya'nın, anayasasında belirtildiği ve 2014 darbesinden önceki Rusya-Ukrayna anlaşmalarında öngörüldüğü üzere, tarafsız ve bağımsız Ukrayna ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.'Kiev, NATO çatışması üzerine bahis oynuyor'Nebenzya, “Sorun şu ki, savaş alanında bariz bir yenilgiye uğrayan ‘vadesi dolmuş’ Ukrayna Devlet Başkanı, şimdi açıkça bir nükleer güçle dolaylı değil doğrudan bir NATO çatışması üzerine bahis oynuyor” ifadelerini kullandı. Rus diplomatın da belirttiği gibi, Zelenskiy iktidarı elinde tutmak için 'tüm dünyayı nükleer kıyametin uçurumuna sürüklemeye hazır'.Nebenzya ayrıca, Zelenskiy tarafından açıklanan 'zafer planına' da değinerek, bu planın Rusya ile olan anlaşmazlığa uzun vadeli bir çözüm bulma isteğine dair en ufak bir ipucu dahi içermediğini belirtti.Zelenskiy daha önce Ukrayna parlamentosunda sözde 'zafer planını' açıkladı. Belgede beş nokta ve üç gizli ekleme yer alıyor. Özellikle ilk madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve ardından üyeliğe kabul edilmesi, ikincisi Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılan saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, üçüncüsü ise Rusya'nın 'nükleer olmayan kapsamlı caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da devreye sokulması anlamına geliyor. Zelenskiy planın uygulanmasının “'taraflara bağlı olduğunu' vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu söyledi. Zaharova'ya göre bu plan sadece NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itiyor. Daha önce Rus başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığını fark etmek olacağını söyledi. Peskov, Zelenskiy'nin yeni 'barış planının' aslında ABD'nin Rusya ile Ukrayna'nın son kalesine kadar savaşma planını tekrarlayabileceğine inanıyor. Peskov'a göre Kiev'in barışa ulaşabilmesi için 'kendine gelmesi' ve kendisini çatışmaya sürükleyen sebeplerin farkına varması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/pentagon-sefi-austinden-kieve-surpriz-ziyaret-rusyaya-uzun-menzilli-silahla-saldirilara-izin-yok-1089475578.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, nato
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, nato

Nebenzya: Kiev, NATO'nun Rusya ile çatışmaya doğrudan dahil olması üzerine bahis oynuyor

02:36 22.10.2024
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve Zelenskiy'nin savaş alanında bariz bir yenilgiye uğradığını ve bu nedenle NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmanın içine çekmeye çalıştığını söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumla ilgili toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nebenzya, “Kimsenin herhangi bir yanılgıya kapılmaması için, Ukrayna'nın herhangi bir bölgesel formda NATO üyeliğinin Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu, herhangi bir barış planının ve arabuluculuk girişiminin parçası olamayacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.
Rus diplomat aynı zamanda Rusya'nın, anayasasında belirtildiği ve 2014 darbesinden önceki Rusya-Ukrayna anlaşmalarında öngörüldüğü üzere, tarafsız ve bağımsız Ukrayna ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

'Kiev, NATO çatışması üzerine bahis oynuyor'

Nebenzya, “Sorun şu ki, savaş alanında bariz bir yenilgiye uğrayan ‘vadesi dolmuş’ Ukrayna Devlet Başkanı, şimdi açıkça bir nükleer güçle dolaylı değil doğrudan bir NATO çatışması üzerine bahis oynuyor” ifadelerini kullandı. Rus diplomatın da belirttiği gibi, Zelenskiy iktidarı elinde tutmak için 'tüm dünyayı nükleer kıyametin uçurumuna sürüklemeye hazır'.
Nebenzya ayrıca, Zelenskiy tarafından açıklanan 'zafer planına' da değinerek, bu planın Rusya ile olan anlaşmazlığa uzun vadeli bir çözüm bulma isteğine dair en ufak bir ipucu dahi içermediğini belirtti.
Zelenskiy daha önce Ukrayna parlamentosunda sözde 'zafer planını' açıkladı. Belgede beş nokta ve üç gizli ekleme yer alıyor. Özellikle ilk madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve ardından üyeliğe kabul edilmesi, ikincisi Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılan saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, üçüncüsü ise Rusya'nın 'nükleer olmayan kapsamlı caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da devreye sokulması anlamına geliyor. Zelenskiy planın uygulanmasının “'taraflara bağlı olduğunu' vurguluyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu söyledi. Zaharova'ya göre bu plan sadece NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itiyor.
Daha önce Rus başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığını fark etmek olacağını söyledi. Peskov, Zelenskiy'nin yeni 'barış planının' aslında ABD'nin Rusya ile Ukrayna'nın son kalesine kadar savaşma planını tekrarlayabileceğine inanıyor. Peskov'a göre Kiev'in barışa ulaşabilmesi için 'kendine gelmesi' ve kendisini çatışmaya sürükleyen sebeplerin farkına varması gerektiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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Pentagon Şefi Austin’den Kiev’e sürpriz ziyaret: ‘Rusya’ya uzun menzilli silahla saldırılara izin yok’
Dün, 10:44
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