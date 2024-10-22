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Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’
Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’
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Gürcü siyasetçi ve işadamı İvanişvili, Batı’dan bir üst düzey yetkilinin Gürcistan hükümetine Rusya’ya yönelik savaş başlatmayı önerdiğini belirterek, “Savaşın... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili, yerel televizyona açıklamasında, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya ek ikinci cephe açılması için Batı’nın Gürcistan’a yaptığı baskı ile ilgili bir örneği şöyle anlattı:İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını kaydetti.Gürcü yetkililer, özellikle Ukrayna'da çatışma başladıktan hemen sonra, bazı kuvvetlerin Gürcistan’ı Rusya’yla askeri çatışmaya sürüklemeye çalıştıklarını ve bunu istediklerini düzenli olarak dile getiriyor. İktidardaki partinin liderleri, çatışmaya dahil olmanın Gürcistan için feci sonuçlara yol açacağını ve yönetimin görevinin ülkede barışı korumak olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html
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gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, rusya, ukrayna, cephe, çatışma, silahlı çatışma, irakli garibaşvili, savaş, gerilla savaşı
gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, rusya, ukrayna, cephe, çatışma, silahlı çatışma, irakli garibaşvili, savaş, gerilla savaşı

Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’

10:29 22.10.2024 (güncellendi: 10:36 22.10.2024)
© Sputnik / Aleksandr İmedaşviliEski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Aleksandr İmedaşvili
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Gürcü siyasetçi ve işadamı İvanişvili, Batı’dan bir üst düzey yetkilinin Gürcistan hükümetine Rusya’ya yönelik savaş başlatmayı önerdiğini belirterek, “Savaşın 3-4 gün sürmesi, ardından ülkenin gerilla direnişine geçmesi gerekiyordu” dedi.
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili, yerel televizyona açıklamasında, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya ek ikinci cephe açılması için Batı’nın Gürcistan’a yaptığı baskı ile ilgili bir örneği şöyle anlattı:

Eski Başbakan İrakli Garibaşvili'nin bana söylediklerini size anlatabilirim. Batılı ülkelerden birinden bir üst düzey yetkili onunla konuşmuş. Rusya’ya karşı savaş başlatmayı önermiş. İrakli de, ‘Kaç gün savaşabileceğimizi tahmin ediyorsunuz? Kaç gün dayanabiliriz?’ diye sormuş. ‘Üç ya da dört gün’ cevabını almış. İrakli, ‘Bu 3-4 gün uğruna mı bizi yok ediyorsunuz?’. Ona, ‘3-4 milyonsunuz. 3-4 günde hepinizi öldürmeleri mümkün değil. Sonra ormanda bir gerilla hareketi başlatırsınız. Biz size yardım ederiz, siz de oradan savaşmaya devam edersiniz’ cevabı verilmiş.

İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını kaydetti.
Gürcü yetkililer, özellikle Ukrayna'da çatışma başladıktan hemen sonra, bazı kuvvetlerin Gürcistan’ı Rusya’yla askeri çatışmaya sürüklemeye çalıştıklarını ve bunu istediklerini düzenli olarak dile getiriyor. İktidardaki partinin liderleri, çatışmaya dahil olmanın Gürcistan için feci sonuçlara yol açacağını ve yönetimin görevinin ülkede barışı korumak olduğunu vurguluyor.
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