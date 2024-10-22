https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gurcistanin-eski-basbakanindan-batiyi-kizdiracak-itiraf-bize-rusyaya-savas-acmamizi-onerdiler-1089513577.html

Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’

Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’

Sputnik Türkiye

Gürcü siyasetçi ve işadamı İvanişvili, Batı’dan bir üst düzey yetkilinin Gürcistan hükümetine Rusya’ya yönelik savaş başlatmayı önerdiğini belirterek, “Savaşın... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T10:29+0300

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Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili, yerel televizyona açıklamasında, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya ek ikinci cephe açılması için Batı’nın Gürcistan’a yaptığı baskı ile ilgili bir örneği şöyle anlattı:İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını kaydetti.Gürcü yetkililer, özellikle Ukrayna'da çatışma başladıktan hemen sonra, bazı kuvvetlerin Gürcistan’ı Rusya’yla askeri çatışmaya sürüklemeye çalıştıklarını ve bunu istediklerini düzenli olarak dile getiriyor. İktidardaki partinin liderleri, çatışmaya dahil olmanın Gürcistan için feci sonuçlara yol açacağını ve yönetimin görevinin ülkede barışı korumak olduğunu vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/nebenzya-kiev-natonun-rusya-ile-catismaya-dogrudan-dahil-olmasi-uzerine-bahis-oynuyor-1089503873.html

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gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, rusya, ukrayna, cephe, çatışma, silahlı çatışma, irakli garibaşvili, savaş, gerilla savaşı