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Rus uzman: Türkiye'nin BRICS'e ilgisi onun öznelliğini ortaya koyuyor
Rus uzman: Türkiye'nin BRICS'e ilgisi onun öznelliğini ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, Batı’nın BRICS zirvesine katılan Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS zirvesine olan yoğun ilgiyi değerlendiren Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, BRICS Zirvesi’ne Sırbistan ve Türkiye gibi birliğe üye olmayan ülkelerin de katılmasının Avrupa Birliği ve NATO'yu kızdıracağını belirterek “Bu bir meydan okuma. Batılı, Amerikan dünya düzenine karşı bir protesto. Mümkün olduğunca egemen ve bağımsız olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS zirvesine katılımını ve Batılı ülkelerin buna yaklaşımını Sputnik'e değerlendirdi.Batı’nın bu ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını belirten Blohin, “Elbette hem NATO hem de AB, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS etkinliklerine katılmasını itaatsizlik olarak görüyor. Türkiye NATO üyesi, dolayısıyla elbette ABD bu tür konularda Ankara'ya sürekli baskı yapıyor. Amerikalıların küçük de olsa etki alanından çıkmak onlar için büyük bir sorun. Sırbistan Avrupa'nın merkezinde. Evet, uzun zamandır onu Rusya'dan koparmaya çalışıyorlar ama moral ve mantal olarak halen Rusya'nın yanında. ABD en azından NATO üyelerini kendi etki alanında tutmaya çalışıyor, ancak bunun da artık zor olduğunu görüyoruz” dedi.ABD ve Türkiye ilişkilerinin şu anda oldukça gergin olduğuna dikkat çeken uzman, şunları kaydetti:Rus uzman, iki ülke arasındaki gerilime rağmen ABD'nin Türkiye'ye neden umut bağladığını şu sözlerle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-bricsin-ortaya-cikisi-batinin-uluslararasi-yonetisimin-gelisimini-kontrol-edememesinden-1089544200.html
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konstantin blohin, florian philippot, fransa, brics, türkiye, sırbistan, abd, avrupa birliği, batı, nato, ortadoğu, recep tayyip erdoğan, rusya, küresel güney
konstantin blohin, florian philippot, fransa, brics, türkiye, sırbistan, abd, avrupa birliği, batı, nato, ortadoğu, recep tayyip erdoğan, rusya, küresel güney

Rus uzman: Türkiye'nin BRICS'e ilgisi onun öznelliğini ortaya koyuyor

23:07 22.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinKazan, BRICS konuklarını karşılıyor
Kazan, BRICS konuklarını karşılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov
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Tatiana Şuvalova
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Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, Batı’nın BRICS zirvesine katılan Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını belirterek, ABD’nin en azından NATO üyelerini kendi etki alanında tutmaya çalıştığını ifade etti.
BRICS zirvesine olan yoğun ilgiyi değerlendiren Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, BRICS Zirvesi’ne Sırbistan ve Türkiye gibi birliğe üye olmayan ülkelerin de katılmasının Avrupa Birliği ve NATO'yu kızdıracağını belirterek “Bu bir meydan okuma. Batılı, Amerikan dünya düzenine karşı bir protesto. Mümkün olduğunca egemen ve bağımsız olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS zirvesine katılımını ve Batılı ülkelerin buna yaklaşımını Sputnik'e değerlendirdi.
Batı’nın bu ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını belirten Blohin, “Elbette hem NATO hem de AB, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS etkinliklerine katılmasını itaatsizlik olarak görüyor. Türkiye NATO üyesi, dolayısıyla elbette ABD bu tür konularda Ankara'ya sürekli baskı yapıyor. Amerikalıların küçük de olsa etki alanından çıkmak onlar için büyük bir sorun. Sırbistan Avrupa'nın merkezinde. Evet, uzun zamandır onu Rusya'dan koparmaya çalışıyorlar ama moral ve mantal olarak halen Rusya'nın yanında. ABD en azından NATO üyelerini kendi etki alanında tutmaya çalışıyor, ancak bunun da artık zor olduğunu görüyoruz” dedi.
ABD ve Türkiye ilişkilerinin şu anda oldukça gergin olduğuna dikkat çeken uzman, şunları kaydetti:

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ciddi bir gerilimin olduğunu kabul etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS'e olası katılımı duyurmak gibi adımlarla bağımsızlığını ortaya koyuyor, Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunu gösteriyor.

Rus uzman, iki ülke arasındaki gerilime rağmen ABD'nin Türkiye'ye neden umut bağladığını şu sözlerle açıkladı:

Gerçek şu ki, Türk ordusu NATO'da Amerikan ordusundan sonra en güçlü ikinci ordu. ABD'nin Ortadoğu'da da Türkiye'ye ihtiyacı var ama orada bile adımlarının farklılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla ilişkiler gergin, hatta bazen uçurumun eşiğinde; ancak Amerika, ABD'nin giderek nüfuzunu kaybettiği Küresel Güney'de kendi dost temsilcisinin olduğundan emin olmak istiyor.

BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
GÖRÜŞ
Rus uzman: BRICS'in ortaya çıkışı Batı'nın uluslararası yönetişimin gelişimini kontrol edememesinden kaynaklı
21:36
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