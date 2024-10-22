https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-turkiyenin-bricse-ilgisi-onun-oznelligini-ortaya-koyuyor-1089546219.html

Rus uzman: Türkiye'nin BRICS'e ilgisi onun öznelliğini ortaya koyuyor

Rus uzman: Türkiye'nin BRICS'e ilgisi onun öznelliğini ortaya koyuyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, Batı’nın BRICS zirvesine katılan Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T23:07+0300

2024-10-22T23:07+0300

2024-10-22T23:06+0300

görüş

konstantin blohin

florian philippot

fransa

brics

türkiye

sırbistan

abd

avrupa birliği

batı

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BRICS zirvesine olan yoğun ilgiyi değerlendiren Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, BRICS Zirvesi’ne Sırbistan ve Türkiye gibi birliğe üye olmayan ülkelerin de katılmasının Avrupa Birliği ve NATO'yu kızdıracağını belirterek “Bu bir meydan okuma. Batılı, Amerikan dünya düzenine karşı bir protesto. Mümkün olduğunca egemen ve bağımsız olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS zirvesine katılımını ve Batılı ülkelerin buna yaklaşımını Sputnik'e değerlendirdi.Batı’nın bu ülkelerin eylemlerini kontrolden çıkmak olarak algıladığını belirten Blohin, “Elbette hem NATO hem de AB, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin BRICS etkinliklerine katılmasını itaatsizlik olarak görüyor. Türkiye NATO üyesi, dolayısıyla elbette ABD bu tür konularda Ankara'ya sürekli baskı yapıyor. Amerikalıların küçük de olsa etki alanından çıkmak onlar için büyük bir sorun. Sırbistan Avrupa'nın merkezinde. Evet, uzun zamandır onu Rusya'dan koparmaya çalışıyorlar ama moral ve mantal olarak halen Rusya'nın yanında. ABD en azından NATO üyelerini kendi etki alanında tutmaya çalışıyor, ancak bunun da artık zor olduğunu görüyoruz” dedi.ABD ve Türkiye ilişkilerinin şu anda oldukça gergin olduğuna dikkat çeken uzman, şunları kaydetti:Rus uzman, iki ülke arasındaki gerilime rağmen ABD'nin Türkiye'ye neden umut bağladığını şu sözlerle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-bricsin-ortaya-cikisi-batinin-uluslararasi-yonetisimin-gelisimini-kontrol-edememesinden-1089544200.html

fransa

sırbistan

avrupa birliği

batı

rusya

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