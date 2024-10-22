https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-uzman-bricsin-ortaya-cikisi-batinin-uluslararasi-yonetisimin-gelisimini-kontrol-edememesinden-1089544200.html

Rus uzman: BRICS'in ortaya çıkışı Batı'nın uluslararası yönetişimin gelişimini kontrol edememesinden kaynaklı

Rus uzman: BRICS'in ortaya çıkışı Batı'nın uluslararası yönetişimin gelişimini kontrol edememesinden kaynaklı

Sputnik Türkiye

Valday Kulübü Program Direktörü Bordaçev, BRICS'in en başından itibaren ortaya çıkışının Batı'nın uluslararası yönetişimin gelişimini kontrol edemediği... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T21:36+0300

2024-10-22T21:36+0300

2024-10-22T21:35+0300

görüş

timofey bordaçev

uluslararası valday tartışma kulübü

brics

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çin

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, kaleme aldığı makalede BRICS'in dünyada neden giderek daha popüler hale geldiğine dikkat çekti.Bordaçev, “Yeni dünya düzeninin motorları olarak kabul edilen tüm teşebbüs ve girişimler arasında en önemli rolü oynayan, bilindiği gibi bir zamanlar Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan ve şu anda dokuz devletten oluşan BRICS'dir. Bu birlik en başından itibaren güç dengesinde temel değişiklikleri temsil etme potansiyeline sahip devletleri içeriyordu. BRICS'in başlangıçta adaletsiz bir dünya düzeninin yıkılması yerine, üyelerinin kalkınma gündemine odaklanması onun en büyük avantajı haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.Bordaçev, böyle bir birliğin kurulmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı başlı başına büyük bir başarı olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:BRICS’in ortaya çıkmasında ilk kez Batılı ülkelerin süreci başlatan taraf olmadığını ve öncülük etmediğine dikkat çeken uzman, şöyle devam etti:Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün çalışmalarına, kurulduğu 2004 yılından bu yana 85 ülkeden uluslararası bilim topluluğunun 9 binden fazla temsilcisi katıldı. Bunlar arasında dünyanın en büyük düşünce fabrikaları ve üniversitelerinden profesörler de yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/putin-rusya-cin-iliskileri-modern-dunya-icin-ornek-teskil-ediyor-1089535483.html

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timofey bordaçev, uluslararası valday tartışma kulübü, brics, brezilya, çin, hindistan, rusya, g20, abd, avrupa, batı, bm