https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/putin-rusya-cin-iliskileri-modern-dunya-icin-ornek-teskil-ediyor-1089535483.html

Putin: Rusya-Çin ilişkileri modern dünya için örnek teşkil ediyor

Putin: Rusya-Çin ilişkileri modern dünya için örnek teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

Kazan'da bir araya gelen Putin ve Şi, ikili ilişkilerin geldiği noktanın altını çizdi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T17:29+0300

2024-10-22T17:29+0300

2024-10-22T17:29+0300

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çin halk cumhuriyeti

vladimir putin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

brics

brics zirvesi

brics liderler zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pekin arasında 75 yıla dayanan ilişkilerin modern dünya için örnek teşkil ettiğini vurguladı.Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir görüşme gerçekleştiren Putin, "Geride kalan 75 yılda Rusya-Çin ilişkileri tam teşekküllü ortaklık ve stratejik işbirliği düzeyine ulaştı. Bu ilişkilerin modern dünyada ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl inşa edilmesi gerektiğinin bir örneğini teşkil ettiğini kendimizden tamamen emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin küresel meselelerde ana istikrar faktörlerinden biri olduğunu kaydederek "Küresel güvenliği ve adil dünya düzenini sağlamak amacıyla tüm çok uluslu platformlarda koordinasyonu daha da pekiştirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya ve Çin arasındaki çok vektörlü işbirliğinin eşit, karşılıklı çıkarlara dayalı ve konjonktürel gelişmelerden tamamen bağımsız olduğunun altını çizdi.Rus lider, iki ülkenin enerji, sanayi, ileri teknoloji, tarım alanında ve diğer birçok alanda ortak projeleri başarıyla hayata geçirdiğini belirtti.'İkili ilişkiler son 10 yılda uluslararası sınamalara dayandı'Çin lideri Şi de, "Son 10 yılda, değişen uluslararası durumun sınamalarına dayanan Çin-Rusya ilişkileri uzun bir yol kat etti ve benzeri görülmemiş bir nitelik kazandı" diye konuştu.Şi, her iki ülkenin de ebedi iyi komşuluk ve dostluk ruhuna, kapsamlı stratejik etkileşime ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı olup, her alanda çok yönlü stratejik etkileşimi ve pratik işbirliğini sürekli olarak güçlendirmekte ve genişletmekte olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/putin-rusya-ve-guney-afrika-adil-bir-dunya-duzeni-kurulmasindan-yana-1089532399.html

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