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Putin: Rusya ve Güney Afrika, adil bir dünya düzeni kurulmasından yana
Putin: Rusya ve Güney Afrika, adil bir dünya düzeni kurulmasından yana
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, adil bir dünya düzeni için Güney Afrika'yla birlikte ortak çabalar ortaya koyduklarını belirtti. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Güney Afrika'nın adil bir dünya düzeni kurulmasından yana olduğunun altını çizdi.Putin, "Rusya ve Güney Afrika, adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması ve şekillendirilmesi alanında uluslararası arenadaki çabalarını büyük ölçüde koordine ediyor" dedi.Rusya'nın Afrika kıtasındaki ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini anlatan Putin, Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nde kabul edilen ortak belge ve deklarasyonları hayata geçirmek için birlikte çalıştıklarını kaydetti.Putin, 9-10 Kasım'da Soçi'de yapılacak Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 1. Bakanlar Konferansı'nda Güney Afrika dışişleri bakanını görmeyi umduklarını belirtti.'Rusya'yı değerli bir müttefik ve dost olarak görüyoruz'Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ramaphosa da, Rusya'yı değerli bir müttefik ve dost olarak gördüklerini vurguladı. Güney Afrika lideri, "Sizlerden her türlü desteği aldığımız için çok mutluyuz. Bunun sayesinde tarihimizin bu aşamasına geldik. Rusya'yı çok değerli bir müttefik ve dost olarak görüyoruz. En başından, apartheid ile mücadele ettiğimiz dönemden bugüne kadar bizi desteklediniz. Burada bulunmaktan çok memnunuz. Bu önemli tartışmaları burada, BRICS ailesi çerçevesinde Kazan'da yapmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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rusya, güney afrika, vladimir putin, cyril ramaphosa, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, kazan

Putin: Rusya ve Güney Afrika, adil bir dünya düzeni kurulmasından yana

16:33 22.10.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinRusiya Prezidenti Vladimir Putin və CAR prezidenti Siril Ramafoza
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və CAR prezidenti Siril Ramafoza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Rus lider Putin, adil bir dünya düzeni için Güney Afrika'yla birlikte ortak çabalar ortaya koyduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Güney Afrika'nın adil bir dünya düzeni kurulmasından yana olduğunun altını çizdi.

Putin, "Rusya ve Güney Afrika, adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması ve şekillendirilmesi alanında uluslararası arenadaki çabalarını büyük ölçüde koordine ediyor" dedi.

Rusya'nın Afrika kıtasındaki ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini anlatan Putin, Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nde kabul edilen ortak belge ve deklarasyonları hayata geçirmek için birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Putin, 9-10 Kasım'da Soçi'de yapılacak Rusya-Afrika Ortaklık Forumu 1. Bakanlar Konferansı'nda Güney Afrika dışişleri bakanını görmeyi umduklarını belirtti.

'Rusya'yı değerli bir müttefik ve dost olarak görüyoruz'

Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ramaphosa da, Rusya'yı değerli bir müttefik ve dost olarak gördüklerini vurguladı.

Güney Afrika lideri, "Sizlerden her türlü desteği aldığımız için çok mutluyuz. Bunun sayesinde tarihimizin bu aşamasına geldik. Rusya'yı çok değerli bir müttefik ve dost olarak görüyoruz. En başından, apartheid ile mücadele ettiğimiz dönemden bugüne kadar bizi desteklediniz. Burada bulunmaktan çok memnunuz. Bu önemli tartışmaları burada, BRICS ailesi çerçevesinde Kazan'da yapmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Russian President Vladimir Putin, right, embraces Indian Prime Minister Narendra Modi during their meeting on the sidelines of BRICS Summit at Kazan Kremlin in Kazan, Russia, Tuesday, Oct. 22, 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Putin: Rusya-Hindistan ilişkileri imtiyazlı ortaklık düzeyinde
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