Putin: Rusya-Hindistan ilişkileri imtiyazlı ortaklık düzeyinde
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoRussian President Vladimir Putin, right, embraces Indian Prime Minister Narendra Modi during their meeting on the sidelines of BRICS Summit at Kazan Kremlin in Kazan, Russia, Tuesday, Oct. 22, 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Hint Başbakan Modi'yle görüşen Rus lider Putin, iki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyenin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin imtiyazlı ortaklık düzeyinde olduğunu vurguladı.
16. BRICS Zirvesi marjında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir araya gelen Putin, "Rusya-Hindistan ilişkileri, özel, imtiyazlı stratejik ortaklık niteliğine sahip ve aktif şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.
Rusya-Hindistan hükümetlerarası komisyonunun 12 Kasım'da Yeni Delhi'de toplanacağını anlatan Putin, büyük projelerin tutarlı bir şekilde hayata geçirilmeye devam ettiğinin altını çizdi.
İki ülke dışişleri bakanlıkları ve kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşimin güçlendiğine dikkat çeken Putin, Rus-Hint ticaret hacminin de iyi seviyede olduğunu vurguladı.
16. BRICS Zirvesi marjında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir araya gelen Putin, "Rusya-Hindistan ilişkileri, özel, imtiyazlı stratejik ortaklık niteliğine sahip ve aktif şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.
Rusya-Hindistan hükümetlerarası komisyonunun 12 Kasım'da Yeni Delhi'de toplanacağını anlatan Putin, büyük projelerin tutarlı bir şekilde hayata geçirilmeye devam ettiğinin altını çizdi.
İki ülke dışişleri bakanlıkları ve kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşimin güçlendiğine dikkat çeken Putin, Rus-Hint ticaret hacminin de iyi seviyede olduğunu vurguladı.
'Moskova'yla koordinasyonun ve sıkı dostluğun göstergesi'
Moskova'yı en son Temmuz ayında ziyaret eden Hint Başbakan Modi, yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirdiği yeni ziyaretin Rusya'yla koordinasyonun ve sıkı dostluğun göstergesi olduğunun altını çizdi.
Modi, "Bu, benim son aylarda Rusya'ya yaptığım ikinci ziyaret olup ülkelerimiz arasındaki sıkı ve güçlü dostluğu ortaya koyuyor. İstişarelerimiz sayesinde işbirliğimiz tüm alanlarda güçlendi" ifadelerini kullandı.
Modi, "Bu, benim son aylarda Rusya'ya yaptığım ikinci ziyaret olup ülkelerimiz arasındaki sıkı ve güçlü dostluğu ortaya koyuyor. İstişarelerimiz sayesinde işbirliğimiz tüm alanlarda güçlendi" ifadelerini kullandı.