https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/putin-brics-ulkelerinin-ulusal-para-birimleriyle-odemeleri-artirmasi-jeopolitik-riskleri-azaltiyor-1089526232.html

Putin: BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırması jeopolitik riskleri azaltıyor

Putin: BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırması jeopolitik riskleri azaltıyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, 16. BRICS Zirvesi'ndeki ilk görüşmesini BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Rousseff'le gerçekleştirirken ulusal para birimlerinin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T13:35+0300

2024-10-22T13:35+0300

2024-10-22T13:35+0300

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brics kalkınma bankası

brics liderler zirvesi

16. brics zirvesi

dilma rousseff

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırmasının jeopolitik riskleri azaltma imkanı sürdüğünü belirtti.Dönem başkanı Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bugün kapılarını açan 16. BRICS Zirvesi'nde ilk olarak Yeni Kalkınma Bankası Dilma Rousseff'le bir araya gelen Putin, "Yerel para birimleriyle ödemelerin artırılmasını, borç itfa bedellerinin azaltılmasını, BRICS üyesi ülkelerin mali bağımsızlığının artırılmasını ve jeopolitik risklerin en aza indirilmesini mümkün kılarak günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın siyasetten kurtarılmasını sağlıyor" dedi.Yeni Kalkınma Bankası'nın 2018 yılından beri toplam 33 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 projeyi finanse ettiği bilgisini paylaşan ve Rousseff'in son 1 yılda yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Putin, "Bu, iyi ve gelişmekte olan, gelecek vaat eden finans kuruluşu. Rusya, BRICS dönem başkanı olarak, Yeni Kalkınma Bankası'nın Kazan'daki zirvede aktif katılım sağlayacağını umuyor" ifadelerini kullandı.'Projelerin ulusal para birimleriyle finansmanı önemli'Yeni Kalkınma Bankası Genel Direktörü Rousseff de, BRICS bünyesindeki projeleri ulusal para birimleriyle finanse etme ilkesine bağlılıklarını koruduklarının altını çizdi.Rousseff, “Bu BRICS toplantısının çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda küresel Güney ülkeleri büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyuyor ve bunu elde etme koşulları, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça zor. Bir dizi proje için oldukça büyük ölçekli finansman sağladık, ancak bu, Küresel Güney'deki ülkelerin ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında hala yeterli değil" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basliyor-30dan-fazla-ulke-temsil-edilecek-1089510216.html

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