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Putin: BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırması jeopolitik riskleri azaltıyor
Putin: BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırması jeopolitik riskleri azaltıyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, 16. BRICS Zirvesi'ndeki ilk görüşmesini BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Rousseff'le gerçekleştirirken ulusal para birimlerinin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:35+0300
2024-10-22T13:35+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırmasının jeopolitik riskleri azaltma imkanı sürdüğünü belirtti.Dönem başkanı Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bugün kapılarını açan 16. BRICS Zirvesi'nde ilk olarak Yeni Kalkınma Bankası Dilma Rousseff'le bir araya gelen Putin, "Yerel para birimleriyle ödemelerin artırılmasını, borç itfa bedellerinin azaltılmasını, BRICS üyesi ülkelerin mali bağımsızlığının artırılmasını ve jeopolitik risklerin en aza indirilmesini mümkün kılarak günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın siyasetten kurtarılmasını sağlıyor" dedi.Yeni Kalkınma Bankası'nın 2018 yılından beri toplam 33 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 projeyi finanse ettiği bilgisini paylaşan ve Rousseff'in son 1 yılda yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Putin, "Bu, iyi ve gelişmekte olan, gelecek vaat eden finans kuruluşu. Rusya, BRICS dönem başkanı olarak, Yeni Kalkınma Bankası'nın Kazan'daki zirvede aktif katılım sağlayacağını umuyor" ifadelerini kullandı.'Projelerin ulusal para birimleriyle finansmanı önemli'Yeni Kalkınma Bankası Genel Direktörü Rousseff de, BRICS bünyesindeki projeleri ulusal para birimleriyle finanse etme ilkesine bağlılıklarını koruduklarının altını çizdi.Rousseff, “Bu BRICS toplantısının çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda küresel Güney ülkeleri büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyuyor ve bunu elde etme koşulları, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça zor. Bir dizi proje için oldukça büyük ölçekli finansman sağladık, ancak bu, Küresel Güney'deki ülkelerin ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında hala yeterli değil" diye konuştu.
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rusya, brics, brics zirvesi, brics kalkınma bankası, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, dilma rousseff

Putin: BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırması jeopolitik riskleri azaltıyor

13:35 22.10.2024
© Sputnik / Kristina KormilitsynaO presidente russo, Vladimir Putin, e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff, em uma reunião à margem da 16ª cúpula do BRICS em Kazan.
O presidente russo, Vladimir Putin, e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff, em uma reunião à margem da 16ª cúpula do BRICS em Kazan. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Rus lider Putin, 16. BRICS Zirvesi'ndeki ilk görüşmesini BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Rousseff'le gerçekleştirirken ulusal para birimlerinin ticaretteki payının artmasına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ödemeleri artırmasının jeopolitik riskleri azaltma imkanı sürdüğünü belirtti.

Dönem başkanı Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bugün kapılarını açan 16. BRICS Zirvesi'nde ilk olarak Yeni Kalkınma Bankası Dilma Rousseff'le bir araya gelen Putin, "Yerel para birimleriyle ödemelerin artırılmasını, borç itfa bedellerinin azaltılmasını, BRICS üyesi ülkelerin mali bağımsızlığının artırılmasını ve jeopolitik risklerin en aza indirilmesini mümkün kılarak günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın siyasetten kurtarılmasını sağlıyor" dedi.

Yeni Kalkınma Bankası'nın 2018 yılından beri toplam 33 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 projeyi finanse ettiği bilgisini paylaşan ve Rousseff'in son 1 yılda yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Putin, "Bu, iyi ve gelişmekte olan, gelecek vaat eden finans kuruluşu. Rusya, BRICS dönem başkanı olarak, Yeni Kalkınma Bankası'nın Kazan'daki zirvede aktif katılım sağlayacağını umuyor" ifadelerini kullandı.

'Projelerin ulusal para birimleriyle finansmanı önemli'

Yeni Kalkınma Bankası Genel Direktörü Rousseff de, BRICS bünyesindeki projeleri ulusal para birimleriyle finanse etme ilkesine bağlılıklarını koruduklarının altını çizdi.

Rousseff, “Bu BRICS toplantısının çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda küresel Güney ülkeleri büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyuyor ve bunu elde etme koşulları, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça zor. Bir dizi proje için oldukça büyük ölçekli finansman sağladık, ancak bu, Küresel Güney'deki ülkelerin ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında hala yeterli değil" diye konuştu.
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16. BRICS Zirvesi Rusya'da başlıyor: 30'dan fazla ülke temsil edilecek
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