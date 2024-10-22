https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/piyasa-degeri-en-cok-dusen-25-oyuncu-aciklandi-turk-takimi-dikkat-cekti-1089503029.html

Piyasa değeri en çok düşen 25 oyuncu açıklandı: Türk takımı dikkat çekti

Piyasa değeri en çok düşen 25 oyuncu açıklandı: Türk takımı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

İspanya'nın spor gazetesi Marca, Transfermarkt verilerine göre 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden 25 oyuncuyu açıkladı. Listede Avrupa'da oynayan bir... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T01:05+0300

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Transfermarkt verilerine göre 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden 25 oyuncu belli oldu.İspanya gazetesi Marca'nın haberine göre 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren değeri en çok düşen 25 oyuncu belirlendi. 25 oyuncu arasında Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak aldığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen listenin en çok düşüş yaşayan ismi olarak ifade edildi. Sarı kırmızılı takımın forvetinin 100 milyon eurodan 75 milyon euroya düştüğü açıklandı.25. MARSİLYA Chancel Mbemba: 15 milyon eurodan 8 milyon euroya düştü.24.ROMA Mario Hermoso: 25 Milyon eurodan 18 Milyon euroya düştü.23.AJAX Diant Ramaj: 18 Milyon eurodan 10 Milyon euroya düştü22.ROMA Dybala: 20 Milyon eurodan 12 Milyon euroya düştü.21.TORİNO Perr Shurss: 25 Milyon eurodan 17 Milyon euroya düştü.20.BARCELONA Ter Stegen: 20 Milyon eurodan 12 Milyon euroya düştü.19.NOTTİNGHAM FOREST James Ward: 22 Milyondan 14 Milyon euroya düştü.18.BAYERN MÜNİH Leon Goretzka: 22 Milyon eurodan 14 Milyon euroya düştü.17.MİLAN Tomori: 32 Milyon eurodan 24 Milyon euroya düştü.16.BARCELONA Ansu Fati 25 Milyon eurodan 15 Milyon euroya düştü.15.PSG Milan Sikriniar: 40 Milyon eurodan 20 Milyon euroya düştü.14.BARCELONA Christensen: 40 Milyon eurodan 30 Milyon euroya düştü.13. BAYERN MÜNİH Coman: 50 Milyon eurodan 40 Milyon euroya düştü.12.MAN. CİTY Nunes: 50 Milyon eurodan 40 Milyon euroya düştü.11. WEST HAM Paqueta: 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.10.MAN. UNİTED De light: 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.9.ARSENAL İsa 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.8.BARCELONA De Jong: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.7.BAYERN MÜNİH Sane: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.6.ARSENAL Martinelli: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.5.MİLAN Bennacer: 30 Milyon eurodan 18 Milyon euroya düştü.4.JUVENTUS Luiz: 70 Milyon eurodan 55 Milyon euroya düştü.3.ATC. MADRİD Alvarez: 90 Milyon eurodan 75 Milyon euro düştü.2.MİLAN Leao: 90 Milyon eurodan 75 Milyon euro düştü.1.GALATASARAY Victor Osimhen: 100 Milyon eurodan 75 Milyon euroya düştü.

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