https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/besiktas-yunus-akgunu-tffye-sikayet-edecek-1089502419.html

Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek

Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T23:26+0300

2024-10-21T23:26+0300

2024-10-21T23:31+0300

spor

beşiktaş

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

hakaret

paylaşım

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Beşiktaş, Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün'ü yaptığı paylaşım nedeniyle TFF'ye şikayet edecek.Galatasaray Beşiktaş derbisine sayılı günler kala siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edeceğini açıkladı. 22 Ekim Salı günü PFDK sevklerinin yapılacağı gün başvuru yapacağı konuşulan Beşiktaş'ın Yunus Akgün'e 2 ile 5 maç ceza aldırabileceği konuşuluyor.Yunus Akgün'ün paylaşımı ne?Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün Antalyaspor'u yendikleri maç sonrası sosyal medya hesabından Beşiktaş'a küfür edilen bir tezahüratı paylaşmıştı. Olay sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/antalyaspor--galatasaray-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089413503.html

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakaret, paylaşım