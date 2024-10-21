https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/besiktas-yunus-akgunu-tffye-sikayet-edecek-1089502419.html
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T23:26+0300
2024-10-21T23:26+0300
2024-10-21T23:31+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
hakaret
paylaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1a/1074962597_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c8c85155ad39f645063fc4e365f69832.jpg
Beşiktaş, Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün'ü yaptığı paylaşım nedeniyle TFF'ye şikayet edecek.Galatasaray Beşiktaş derbisine sayılı günler kala siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edeceğini açıkladı. 22 Ekim Salı günü PFDK sevklerinin yapılacağı gün başvuru yapacağı konuşulan Beşiktaş'ın Yunus Akgün'e 2 ile 5 maç ceza aldırabileceği konuşuluyor.Yunus Akgün'ün paylaşımı ne?Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün Antalyaspor'u yendikleri maç sonrası sosyal medya hesabından Beşiktaş'a küfür edilen bir tezahüratı paylaşmıştı. Olay sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/antalyaspor--galatasaray-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089413503.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1a/1074962597_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f1a853c40ff5ff4cb1ea1f454dfea796.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakaret, paylaşım
beşiktaş, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakaret, paylaşım
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
23:26 21.10.2024 (güncellendi: 23:31 21.10.2024)
Süper Lig'de 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a hakarette bulunduğu iddia edilmişti.
Beşiktaş, Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün'ü yaptığı paylaşım nedeniyle TFF'ye şikayet edecek.
Galatasaray Beşiktaş derbisine sayılı günler kala siyah beyazlı takım Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edeceğini açıkladı. 22 Ekim Salı günü PFDK sevklerinin yapılacağı gün başvuru yapacağı konuşulan Beşiktaş'ın Yunus Akgün'e 2 ile 5 maç ceza aldırabileceği konuşuluyor.
Yunus Akgün'ün paylaşımı ne?
Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün Antalyaspor'u yendikleri maç sonrası sosyal medya hesabından Beşiktaş'a küfür edilen bir tezahüratı paylaşmıştı. Olay sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.