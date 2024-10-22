https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ozgur-ozel-guneydogu-turuna-diyarbakirdan-basladi-kurtce-sarkilarla-karsilandi-1089545319.html
Özgür Özel Güneydoğu turuna Diyarbakır’dan başladı: Kürtçe şarkılarla karşılandı
Özgür Özel Güneydoğu turuna Diyarbakır’dan başladı: Kürtçe şarkılarla karşılandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün F Tipi Cezaevi'nde eski Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T22:37+0300
2024-10-22T22:37+0300
2024-10-22T22:38+0300
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CHP lideri Özgür Özel güneydoğu gezisi kapsamında Diyarbakır'a geldi.Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası güneydoğu gezisi kapsamında 6 ili ziyarete Diyarbakır'dan başladı. Kürtçe şarkılarla karşılanan CHP lideri Özgür Özel kalacağı otele geçti.Devlet Bahçeli ve Özgür Özel arasındaki diyalog ne?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine CHP lideri Özgür Özel "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözyaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz" demişti.Özgür Özel ile Selahattin Demirtaş ne konuştu?Dün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” demişti.'Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset'Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" demişti.
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özgür özel selahattin demirtaş, özgür özel devlet bahçeli, abdullah öcalan, diyarbakır kürtçe şarkı
özgür özel selahattin demirtaş, özgür özel devlet bahçeli, abdullah öcalan, diyarbakır kürtçe şarkı
Özgür Özel Güneydoğu turuna Diyarbakır’dan başladı: Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:37 22.10.2024 (güncellendi: 22:38 22.10.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün F Tipi Cezaevi'nde eski Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden sonra güneydoğu gezisi kapsamında Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı.
CHP lideri Özgür Özel güneydoğu gezisi kapsamında Diyarbakır'a geldi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası güneydoğu gezisi kapsamında 6 ili ziyarete Diyarbakır'dan başladı. Kürtçe şarkılarla karşılanan CHP lideri Özgür Özel kalacağı otele geçti.
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel arasındaki diyalog ne?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine CHP lideri Özgür Özel "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözyaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz" demişti.
Özgür Özel ile Selahattin Demirtaş ne konuştu?
Dün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” demişti.
'Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset'
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" demişti.