https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ingiltere-avrupa-bankalarinda-dondurulan-rus-varliklarini-kredi-olarak-ukraynaya-verecek-1089510453.html
İngiltere, Avrupa bankalarında dondurulan Rus varlıklarını kredi olarak Ukrayna'ya verecek
İngiltere, Avrupa bankalarında dondurulan Rus varlıklarını kredi olarak Ukrayna'ya verecek
Sputnik Türkiye
İngiltere, Rusya'nın Avrupa'da dondurulan varlıklarına el koyarak, Ukrayna'ya kredi vereceğini açıkladı. Rusya ise bunu hırsızlık olarak nitelendirerek... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T10:02+0300
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Birleşik Krallık, Ukrayna’ya G7 kredisi kapsamında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenmek üzere 2,93 milyar dolar (2,26 milyar pound) vereceğini duyurdu.İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, bu meblağ Londra’nın G7 tarafından sağlanan krediye olan katkısını oluşturuyor. Kredinin geri ödemesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla dondurulan Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirler ile yapılacak.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunun başlamasının ardından, AB ve G7 ülkeleri Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını, yani 300 milyar euroyu dondurdu. Bu varlıkların 200 milyar eurodan fazlası, dünyanın en büyük takas ve yerleşim sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear’da bulunuyor.'Cezasız kalmayacak'G7, daha önce Ukrayna’ya 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini kararlaştırmıştı. Bu kredi de Batı’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faizlerle geri ödenecek. Rusya, varlıklarının herhangi bir şekilde el konulması girişimlerini hırsızlık olarak nitelendiriyor ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu, bu girişimlerin cezasız kalmayacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basliyor-30dan-fazla-ulke-temsil-edilecek-1089510216.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, banka, rusya, avrupa
ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, banka, rusya, avrupa
İngiltere, Avrupa bankalarında dondurulan Rus varlıklarını kredi olarak Ukrayna'ya verecek
İngiltere, Rusya'nın Avrupa'da dondurulan varlıklarına el koyarak, Ukrayna'ya kredi vereceğini açıkladı. Rusya ise bunu hırsızlık olarak nitelendirerek 'cezasız kalmayacak' açıklamasında bulundu.
Birleşik Krallık, Ukrayna’ya G7 kredisi kapsamında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenmek üzere 2,93 milyar dolar (2,26 milyar pound) vereceğini duyurdu.
İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, bu meblağ Londra’nın G7 tarafından sağlanan krediye olan katkısını oluşturuyor. Kredinin geri ödemesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla dondurulan Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirler ile yapılacak.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunun başlamasının ardından, AB ve G7 ülkeleri Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını, yani 300 milyar euroyu dondurdu. Bu varlıkların 200 milyar eurodan fazlası, dünyanın en büyük takas ve yerleşim sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear’da bulunuyor.
G7, daha önce Ukrayna’ya 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini kararlaştırmıştı. Bu kredi de Batı’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faizlerle geri ödenecek.
Rusya, varlıklarının herhangi bir şekilde el konulması girişimlerini hırsızlık olarak nitelendiriyor ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu, bu girişimlerin cezasız kalmayacağını belirtiyor.