https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/natodan-turkiyenin-brics-ile-munasebetlerine-iliskinaciklama-1089542732.html

NATO'dan Türkiye’nin BRICS ile münasebetlerine ilişkin açıklama

NATO'dan Türkiye’nin BRICS ile münasebetlerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle işbirliği yapma hakkına sahip olduğuna inandığını belirterek ancak bu durumun NATO üyeleri arasında... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T20:27+0300

2024-10-22T20:27+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya ziyareti sırasında düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS ile yürüttüğü münasebetlere ilişkin yorum yaptı.Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle işbirliği yapma hakkı olduğunu ve bu durumun Türkiye'nin NATO üyeliğiyle çelişmediğini belirten Rutte, gazetecilerin NATO'nun Türkiye'nin BRICS ile işbirliğini geliştirmesinden endişe duyup duymadığını sorması üzerine şunları söyledi:'Tartışma yaratabilir'Rutte açıklamasının devamında ise Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerini geliştirme arayışının NATO ülkeleri arasında tartışma yaratabileceğinin altını çizerek yine de bu durumun Ankara ve ittifakın birbirleri için önemini değiştirmeyeceğini söyledi. Rutte söz konusu soruya ilişkin cevabını, "Türkiye her zaman NATO'nun bir parçasıdır ve öyle kalacaktır, bundan kesinlikle eminim. NATO Türkiye'de çok popüler ve Türkiye de NATO'da çok popüler. Dolayısıyla birbirimizin faydalarını en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmalıyız ve müttefikimiz oldukları için çok mutluyuz" cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cumhurbaskani-erdogan-brics-zirvesi-icin-rusyaya-gidiyor-putin-ile-gorusmede-neler-konusulacak--1089533462.html

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