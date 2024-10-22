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Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri rap şarkısı oldu: Rapçi Yener Çevik seslendirdi
Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri rap şarkısı oldu: Rapçi Yener Çevik seslendirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Yener Çevik farklı bir projeye imza atarak Atatürk'ün sözlerini bir rap şarkısı haline getirdi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri bir rap şarkısında yeniden can buldu. Rapçi Yener Çevik ve ekibi 'marş' ve 'rap'i birleştirerek oluşturdukları 'Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı' adlı eseri seslendirdiler. Sözlerini 'raplendirdik'Eserde Atatürk'ün sözlerini ve anlamlarını vermek istediklerini dile getiren Çevik, "Atamızın tüm sözleri 'raplendirilmiş' halde marşımızın içinde yer alıyor" dedi. Eserin söz müziğine imza atan Sedat Kunduracı da çalışmayı bir sosyal proje olarak yaptıklarını anlatarak, "Hedefimiz çocuklarımızın, yeni neslin müziği olan rap müziğiyle daha geniş kitleye yayılması ve orkestrayla daha profesyonel platformlara taşınması, daha doğru örneklerin yapılması." diye konuştu.Projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren yönetmen İbrahim Bülbül de, "Ata'mızı bir projede görmek, atamızı bir proje içerisine dahil edip bir projeyi şekillendirmek, bunu görsele dökmek benim için ayrı bir keyif oldu. O yüzden Türk milletine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Yener Çevik kimdir?20 Eylül 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yener Çevik'in aslen ailesi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşıyor. Ünlü rapçi, arabesk ile rap müziği karıştırarak kendine özel Yener Çevik tarzını buldu. Liseli Genç şarkısı ile müzik hayatına başlayan rapçi, pek çok filmin müziğini yaptı. Rapçi Ceza ile Yerli Plaka şarkısında beraber çalışma fırsatı yakaladı.
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atatürk, mustafa kemal atatürk, rap, rap müzik, yener çevik, marş
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Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri rap şarkısı oldu: Rapçi Yener Çevik seslendirdi

19:22 22.10.2024 (güncellendi: 19:43 22.10.2024)
© Ahmet Esad ŞaniYener Çevik
Yener Çevik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Ahmet Esad Şani
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Ünlü rapçi Yener Çevik farklı bir projeye imza atarak Atatürk'ün sözlerini bir rap şarkısı haline getirdi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri bir rap şarkısında yeniden can buldu. Rapçi Yener Çevik ve ekibi 'marş' ve 'rap'i birleştirerek oluşturdukları 'Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı' adlı eseri seslendirdiler.

Sözlerini 'raplendirdik'

Eserde Atatürk'ün sözlerini ve anlamlarını vermek istediklerini dile getiren Çevik, "Atamızın tüm sözleri 'raplendirilmiş' halde marşımızın içinde yer alıyor" dedi. Eserin söz müziğine imza atan Sedat Kunduracı da çalışmayı bir sosyal proje olarak yaptıklarını anlatarak, "Hedefimiz çocuklarımızın, yeni neslin müziği olan rap müziğiyle daha geniş kitleye yayılması ve orkestrayla daha profesyonel platformlara taşınması, daha doğru örneklerin yapılması." diye konuştu.
Projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren yönetmen İbrahim Bülbül de, "Ata'mızı bir projede görmek, atamızı bir proje içerisine dahil edip bir projeyi şekillendirmek, bunu görsele dökmek benim için ayrı bir keyif oldu. O yüzden Türk milletine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yener Çevik kimdir?

20 Eylül 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yener Çevik'in aslen ailesi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşıyor. Ünlü rapçi, arabesk ile rap müziği karıştırarak kendine özel Yener Çevik tarzını buldu. Liseli Genç şarkısı ile müzik hayatına başlayan rapçi, pek çok filmin müziğini yaptı. Rapçi Ceza ile Yerli Plaka şarkısında beraber çalışma fırsatı yakaladı.
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