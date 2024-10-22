https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mustafa-kemal-ataturkun-sozleri-rap-sarkisi-oldu-rapci-yener-cevik-seslendirdi--1089539910.html

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri rap şarkısı oldu: Rapçi Yener Çevik seslendirdi

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri rap şarkısı oldu: Rapçi Yener Çevik seslendirdi

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi Yener Çevik farklı bir projeye imza atarak Atatürk'ün sözlerini bir rap şarkısı haline getirdi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T19:22+0300

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yaşam

atatürk

mustafa kemal atatürk

rap

rap müzik

yener çevik

marş

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Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri bir rap şarkısında yeniden can buldu. Rapçi Yener Çevik ve ekibi 'marş' ve 'rap'i birleştirerek oluşturdukları 'Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı' adlı eseri seslendirdiler. Sözlerini 'raplendirdik'Eserde Atatürk'ün sözlerini ve anlamlarını vermek istediklerini dile getiren Çevik, "Atamızın tüm sözleri 'raplendirilmiş' halde marşımızın içinde yer alıyor" dedi. Eserin söz müziğine imza atan Sedat Kunduracı da çalışmayı bir sosyal proje olarak yaptıklarını anlatarak, "Hedefimiz çocuklarımızın, yeni neslin müziği olan rap müziğiyle daha geniş kitleye yayılması ve orkestrayla daha profesyonel platformlara taşınması, daha doğru örneklerin yapılması." diye konuştu.Projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren yönetmen İbrahim Bülbül de, "Ata'mızı bir projede görmek, atamızı bir proje içerisine dahil edip bir projeyi şekillendirmek, bunu görsele dökmek benim için ayrı bir keyif oldu. O yüzden Türk milletine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Yener Çevik kimdir?20 Eylül 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yener Çevik'in aslen ailesi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşıyor. Ünlü rapçi, arabesk ile rap müziği karıştırarak kendine özel Yener Çevik tarzını buldu. Liseli Genç şarkısı ile müzik hayatına başlayan rapçi, pek çok filmin müziğini yaptı. Rapçi Ceza ile Yerli Plaka şarkısında beraber çalışma fırsatı yakaladı.

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