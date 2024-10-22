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DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'
DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini ardından grup toplantısı düzenleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Oruç, konuyla ilgili açıklama yaptı.Oruç, şunları söyledi:
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dem parti, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tecrit
dem parti, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tecrit

DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'

13:26 22.10.2024 (güncellendi: 14:16 22.10.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini ardından grup toplantısı düzenleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Oruç, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Oruç, şunları söyledi:

Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız.

Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele diyoruz. Kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim Vakit geçirilmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bu konuda ne gerekirse DEM Parti olarak yapmaya hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum.

CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına CHP'ten ilk tepki: 'Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir'
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