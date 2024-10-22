https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dem-partiden-bahcelinin-cagrisina-haziriz-yaniti-ocalanin-uzerindeki-tecrit-kesinlikle-1089525143.html
DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'
DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:26+0300
2024-10-22T13:26+0300
2024-10-22T14:16+0300
politika
dem parti
abdullah öcalan
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
tecrit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078467871_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_f2500dc9fe23dcc209f512035fb062e3.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini ardından grup toplantısı düzenleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Oruç, konuyla ilgili açıklama yaptı.Oruç, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasina-chpten-ilk-tepki-devlet-bahceli-ocalan-icin-af-istemistir-1089524318.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078467871_708:0:3439:2048_1920x0_80_0_0_a81d4e77b6ebc98b8147c389c7aa4d47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dem parti, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tecrit
dem parti, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tecrit
DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına 'hazırız' yanıtı: 'Öcalan'ın üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır'
13:26 22.10.2024 (güncellendi: 14:16 22.10.2024)
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini ardından grup toplantısı düzenleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Oruç, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız.
Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele diyoruz. Kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim Vakit geçirilmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bu konuda ne gerekirse DEM Parti olarak yapmaya hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum.