'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Tarihi BRICS zirvesi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-sorusturmasindaki-hastanelerden-birinde-calisan-hemsire-konustu-bakanliga-1089500909.html
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'
Sputnik Türkiye
‘Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanelerden TRG Hospitalist'te 2018 yılında çalışan hemşire yaşananları hastanedeki ikinci haftasında anlayarak... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T22:31+0300
2024-10-21T22:43+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
hastane
skandal
bebek
hemşire
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089501667_0:54:774:489_1920x0_80_0_0_06dd8136182c46ebda850845bd461581.jpg
'Yenidoğan çetesi' hastanelerinden Bağcılar'daki TRG Hospitalist'te 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak kısa bir süre çalışan Taner Karataş hastanede yaşananlara dair bildiklerini anlattı. Soruşturma kapsamında "Bahsi geçen birçok kişiyi tanıyorum. Beraber çalıştık ve onlardan emir aldık" diyen Karataş, hastaneden söz konusu olaylar nedeniyle ayrıldığını söyledi. "Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık ve şikayette bulunduk" diyen hemşire şikayetinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan denetleyicilerin o hastaneye gittiğini ancak hastanenin denetimden önce haberi olduğunu ve her şeyi değiştirdiğini anlattı. Hastanedeki sistemin nasıl işlediğine dair ayrıntıları da paylaşan Taner Karataş, her şeyin doktor kontrolünde yapıldığını hatta kendisinin çalıştığı söz konusu hastanede 'bu işlerden hemşirenin sorumlu olduğunu ve hemşirenin kendisini doktor olarak tanıttığını' söyledi. 'Hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor'"Aslında olay en baştan hastanın hastaneye gelişi itibarıyla başlıyor. Hasta teslim alındıktan sonra çok iyi bir yoğun bakım değil ve tedavisi yarım oluyor. İyileşme süreci uzatılıyor, hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor" diyen Karataş'a göre hasta yoğun bakım enfeksiyonuna maruz bırakılıyor ve sürecin sonunda yaşamını yitiriyor. Yenidoğan kısmında hiç çalışmadığını belirten Taner Karataş, orada da sürecin aynı bu şekilde işlediğini söyledi. "Yoğun bakım hemşireleri vicdanlarını bir süre sonra törpülüyor" diyen Karataş şu açıklamayı yaptı:'Hatta bazen hasta yakınları bile anlıyor'Yeni mezun olanların kendilerini bu kişilerin yetiştirecek olması nedeniyle burada çalışmak istemediğini de söyleyen hemşire "İsteyerek veya istemeden bu çetenin üyesi oluyorsunuz" dedi.Yapılanları yoğun bakımda çalışan herkesin temizlik görevlisinin bilir, yardımcı personelin bildiğini hatta bazen hasta yakınları bile anladığını açıklayan Karataş' göre hasta yakınları güvenmekten başka çareleri olmadıkları için ses çıkarmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesiyle-ilgili-konusan-kurtulmus-diplomalarin-yaninda-hikmeti-de-irfani-da-ogretmek-1089490964.html
türkiye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089501667_0:0:774:581_1920x0_80_0_0_b91848cc624ad68bb16c38e6895c7e64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yenidoğan, yenidoğan çetesi, hastane, skandal, bebek, hemşire
yenidoğan, yenidoğan çetesi, hastane, skandal, bebek, hemşire

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'

22:31 21.10.2024 (güncellendi: 22:43 21.10.2024)
© İHA / İHA-AW313107'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen bir hastanede 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş,
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen bir hastanede 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© İHA / İHA-AW313107
Abone ol
‘Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanelerden TRG Hospitalist'te 2018 yılında çalışan hemşire yaşananları hastanedeki ikinci haftasında anlayarak Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduğunu söyledi. Hemşire bakanlıktan denetleyicilerin hastaneye gittiğini ancak hastanenin denetimden haberdar olduğunu anlattı.
'Yenidoğan çetesi' hastanelerinden Bağcılar'daki TRG Hospitalist'te 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak kısa bir süre çalışan Taner Karataş hastanede yaşananlara dair bildiklerini anlattı.

Soruşturma kapsamında "Bahsi geçen birçok kişiyi tanıyorum. Beraber çalıştık ve onlardan emir aldık" diyen Karataş, hastaneden söz konusu olaylar nedeniyle ayrıldığını söyledi.
"Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık ve şikayette bulunduk" diyen hemşire şikayetinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan denetleyicilerin o hastaneye gittiğini ancak hastanenin denetimden önce haberi olduğunu ve her şeyi değiştirdiğini anlattı.
Hastanedeki sistemin nasıl işlediğine dair ayrıntıları da paylaşan Taner Karataş, her şeyin doktor kontrolünde yapıldığını hatta kendisinin çalıştığı söz konusu hastanede 'bu işlerden hemşirenin sorumlu olduğunu ve hemşirenin kendisini doktor olarak tanıttığını' söyledi.

'Hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor'

"Aslında olay en baştan hastanın hastaneye gelişi itibarıyla başlıyor. Hasta teslim alındıktan sonra çok iyi bir yoğun bakım değil ve tedavisi yarım oluyor. İyileşme süreci uzatılıyor, hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor" diyen Karataş'a göre hasta yoğun bakım enfeksiyonuna maruz bırakılıyor ve sürecin sonunda yaşamını yitiriyor.
Yenidoğan kısmında hiç çalışmadığını belirten Taner Karataş, orada da sürecin aynı bu şekilde işlediğini söyledi.
"Yoğun bakım hemşireleri vicdanlarını bir süre sonra törpülüyor" diyen Karataş şu açıklamayı yaptı:

"Önemli olan kim olmayı seçtiğiniz; katil mi olmak istiyorsunuz yoksa iyileştirici mi olmak istiyorsunuz. Biz yakalanacaklarını şüphesiz biliyorduk, sonunda yakalandılar ve cezalarını çekiyorlar.”

'Hatta bazen hasta yakınları bile anlıyor'

Yeni mezun olanların kendilerini bu kişilerin yetiştirecek olması nedeniyle burada çalışmak istemediğini de söyleyen hemşire "İsteyerek veya istemeden bu çetenin üyesi oluyorsunuz" dedi.
Yapılanları yoğun bakımda çalışan herkesin temizlik görevlisinin bilir, yardımcı personelin bildiğini hatta bazen hasta yakınları bile anladığını açıklayan Karataş' göre hasta yakınları güvenmekten başka çareleri olmadıkları için ses çıkarmıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'
15:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала