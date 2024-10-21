https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-sorusturmasindaki-hastanelerden-birinde-calisan-hemsire-konustu-bakanliga-1089500909.html

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasındaki hastanelerden birinde çalışan hemşire konuştu: 'Bakanlığa şikayette bulundum'

Sputnik Türkiye

‘Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanelerden TRG Hospitalist'te 2018 yılında çalışan hemşire yaşananları hastanedeki ikinci haftasında anlayarak... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T22:31+0300

2024-10-21T22:31+0300

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yenidoğan

yenidoğan çetesi

hastane

skandal

bebek

hemşire

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'Yenidoğan çetesi' hastanelerinden Bağcılar'daki TRG Hospitalist'te 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak kısa bir süre çalışan Taner Karataş hastanede yaşananlara dair bildiklerini anlattı. Soruşturma kapsamında "Bahsi geçen birçok kişiyi tanıyorum. Beraber çalıştık ve onlardan emir aldık" diyen Karataş, hastaneden söz konusu olaylar nedeniyle ayrıldığını söyledi. "Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık ve şikayette bulunduk" diyen hemşire şikayetinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan denetleyicilerin o hastaneye gittiğini ancak hastanenin denetimden önce haberi olduğunu ve her şeyi değiştirdiğini anlattı. Hastanedeki sistemin nasıl işlediğine dair ayrıntıları da paylaşan Taner Karataş, her şeyin doktor kontrolünde yapıldığını hatta kendisinin çalıştığı söz konusu hastanede 'bu işlerden hemşirenin sorumlu olduğunu ve hemşirenin kendisini doktor olarak tanıttığını' söyledi. 'Hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor'"Aslında olay en baştan hastanın hastaneye gelişi itibarıyla başlıyor. Hasta teslim alındıktan sonra çok iyi bir yoğun bakım değil ve tedavisi yarım oluyor. İyileşme süreci uzatılıyor, hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor" diyen Karataş'a göre hasta yoğun bakım enfeksiyonuna maruz bırakılıyor ve sürecin sonunda yaşamını yitiriyor. Yenidoğan kısmında hiç çalışmadığını belirten Taner Karataş, orada da sürecin aynı bu şekilde işlediğini söyledi. "Yoğun bakım hemşireleri vicdanlarını bir süre sonra törpülüyor" diyen Karataş şu açıklamayı yaptı:'Hatta bazen hasta yakınları bile anlıyor'Yeni mezun olanların kendilerini bu kişilerin yetiştirecek olması nedeniyle burada çalışmak istemediğini de söyleyen hemşire "İsteyerek veya istemeden bu çetenin üyesi oluyorsunuz" dedi.Yapılanları yoğun bakımda çalışan herkesin temizlik görevlisinin bilir, yardımcı personelin bildiğini hatta bazen hasta yakınları bile anladığını açıklayan Karataş' göre hasta yakınları güvenmekten başka çareleri olmadıkları için ses çıkarmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesiyle-ilgili-konusan-kurtulmus-diplomalarin-yaninda-hikmeti-de-irfani-da-ogretmek-1089490964.html

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