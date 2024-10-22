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İSKİ duyurdu: İstanbul'da yarın 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ duyurdu: İstanbul'da yarın 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 23 Ekim Çarşamba günü sabah saat... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 3 ilçede 13 saat süre su sıkıntısı yaşanacak.Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde yarın sabah 10.00'dan gece 23.00'a kadar su verilemeyecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre ishale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru hattı parçalarının montaj çalışmalarının yapılacağı belirtildi.İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler hangisi?
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su kesintisi, silivri su kesintisi, büyükçekmece su kesintisi, çatalca su kesintisi
su kesintisi, silivri su kesintisi, büyükçekmece su kesintisi, çatalca su kesintisi

İSKİ duyurdu: İstanbul'da yarın 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak

19:19 22.10.2024
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su - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 23 Ekim Çarşamba günü sabah saat 10.00'dan gece saat 23.00'a kadar su verilemeyeceği duyurusu yapıldı.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 3 ilçede 13 saat süre su sıkıntısı yaşanacak.
Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde yarın sabah 10.00'dan gece 23.00'a kadar su verilemeyecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre ishale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru hattı parçalarının montaj çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler hangisi?

Büyükçekmece ilçesinde:
Mimarsinan
Muratçeşme
Türkoba
Mimaroba
Sinanoba
Ekinoba
Ulus
Hürriyet
Ahmediye
Güzelce
Bahçelievler
Yenimahalle
Kumburgaz
Kamiloba
Celaliye
Çatalca ilçesinde:
Ferhatpaşa
Kaleiçi
Çakıl
Ovayenice
Elbasan
Muratbey
Gökçeali
Oklalı
Kestanelik
Dağyenice
Silivri ilçesinde:
Selimpaşa
Kavaklı
Ortaköy
Yenimahalle
Cumhuriyet
Fatih
Pirimehmetpaşa
Semizkumlar
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