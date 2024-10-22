https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iski-duyurdu-istanbulda-yarin-3-ilcede-13-saat-su-kesintisi-yasanacak-1089539765.html

İSKİ duyurdu: İstanbul'da yarın 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ duyurdu: İstanbul'da yarın 3 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 23 Ekim Çarşamba günü sabah saat... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T19:19+0300

2024-10-22T19:19+0300

2024-10-22T19:19+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

su kesintisi

silivri

büyükçekmece

çatalca

çatalca belediyesi

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 3 ilçede 13 saat süre su sıkıntısı yaşanacak.Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde yarın sabah 10.00'dan gece 23.00'a kadar su verilemeyecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre ishale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru hattı parçalarının montaj çalışmalarının yapılacağı belirtildi.İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler hangisi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/ankaralilar-dikkat-5-ilcede-sular-hafta-sonu-kesilecek-1089425689.html

türkiye

istanbul

silivri

büyükçekmece

çatalca

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su kesintisi, silivri su kesintisi, büyükçekmece su kesintisi, çatalca su kesintisi