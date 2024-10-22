https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/italya-basbakani-meloni-cumhurbaskani-erdogani-hukumetlerarasi-zirveye-davet-etti---1089544716.html

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T22:01+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Meloni'nin Erdoğan'ı 2025 yılının ilk yarısında hükümetlerarası zirveye katılım için davet ettiği bilgisi verildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, davet hakkında "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti" ifadeleri yer aldı.Ayrıca Başbakanlık açıklamasında, Ortadoğu'daki durumun görüşmenin odağında olacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşen hükümetler arası zirveler Türkiye ve İtalya arasında gerçekleştirilen üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılmıştı. Ankara'daki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte iki ülke arasında 9 anlaşma imzalamıştı.

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türkiye, italya, recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, zirve, davet