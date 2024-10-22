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İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti
İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T22:01+0300
2024-10-22T22:22+0300
dünya
türkiye
italya
recep tayyip erdoğan
giorgia meloni
zirve
davet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Meloni'nin Erdoğan'ı 2025 yılının ilk yarısında hükümetlerarası zirveye katılım için davet ettiği bilgisi verildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, davet hakkında "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti" ifadeleri yer aldı.Ayrıca Başbakanlık açıklamasında, Ortadoğu'daki durumun görüşmenin odağında olacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşen hükümetler arası zirveler Türkiye ve İtalya arasında gerçekleştirilen üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılmıştı. Ankara'daki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte iki ülke arasında 9 anlaşma imzalamıştı.
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türkiye, italya, recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, zirve, davet
türkiye, italya, recep tayyip erdoğan, giorgia meloni, zirve, davet

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti

22:01 22.10.2024 (güncellendi: 22:22 22.10.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Meloni'nin Erdoğan'ı 2025 yılının ilk yarısında hükümetlerarası zirveye katılım için davet ettiği bilgisi verildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, davet hakkında "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca Başbakanlık açıklamasında, Ortadoğu'daki durumun görüşmenin odağında olacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"İsrail'in kendini savunma hakkını yineleyen Başbakan Meloni, etkilenen sivil halka yönelik insani yardımın artırılması gereğinin altını çizdi. Telefon görüşmesinde ayrıca Gazze ve Lübnan'da ateşkesi teşvik etme konusundaki ortak kararlılık da vurgulandı. Bu son senaryoda Başbakan Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kritik rolünü ve misyonun güvenliğinin her zaman garanti edilmesi ihtiyacını vurguladı. Görüşmenin sonunda iki lider, bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumunu ve Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış çabalarına desteğin nasıl sürdürülebileceğini de ele aldı."

Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşen hükümetler arası zirveler

Türkiye ve İtalya arasında gerçekleştirilen üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.
Ankara'daki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte iki ülke arasında 9 anlaşma imzalamıştı.
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