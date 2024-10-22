https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/halkbanktan-abdde-devam-eden-davaya-iliskin-aciklama-tum-yasal-haklarimizi-kullanacagiz-1089543826.html
Halkbank'tan ABD'de devam eden davaya ilişkin açıklama: 'Tüm yasal haklarımızı kullanacağız'
Halkbank'tan ABD'de devam eden davaya ilişkin açıklama: 'Tüm yasal haklarımızı kullanacağız'
Sputnik Türkiye
Halkbank'tan yapılan açıklamada, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi'nin yeniden yaptığı inceleme sonucunda, bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T21:23+0300
2024-10-22T21:23+0300
2024-10-22T21:23+0300
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halkbank
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kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesi'nin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edildiği anımsatıldı.Halkbank'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/abd-temyiz-mahkemesi-iran-yaptirimlari-davasinda-halkbanki-yargilayabilecegine-hukmetti-1089539331.html
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Halkbank'tan ABD'de devam eden davaya ilişkin açıklama: 'Tüm yasal haklarımızı kullanacağız'
Halkbank'tan yapılan açıklamada, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi'nin yeniden yaptığı inceleme sonucunda, bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini tekrar reddedildiği ve Bölge Mahkemesi'nin kararının onandığı dile getirildi.
Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesi'nin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edildiği anımsatıldı.
Halkbank'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:
ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku (common law) kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti. ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22 Ekim tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır.