https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/otelde-yangin-korkuttu-turistler-yangindan-kurtarilmayi-balkonlarda-bekledi-1089405189.html
Otelde yangın korkuttu: Turistler yangından kurtarılmayı balkonlarda bekledi
Otelde yangın korkuttu: Turistler yangından kurtarılmayı balkonlarda bekledi
Sputnik Türkiye
Antalya Kemer'de bir otelde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında turistler camlarda ve balkonlarda kurtarılmayı bekliyor. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T17:58+0300
2024-10-18T17:58+0300
2024-10-18T17:58+0300
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Antalya'nın Kemer Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü dile getirildi. Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.15 kişi tahliye edilmeyi bekliyorKemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da tahliyelerin devam ettiğini söyledi.Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yeni-insa-edilen-yangin-istasyonunda-alarm-sistemi-gerekli-gorulmedi-cikan-yanginda-bina-kul-oldu-1089371804.html
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antalya, otel, yangın, otel yangını, turist
antalya, otel, yangın, otel yangını, turist
Otelde yangın korkuttu: Turistler yangından kurtarılmayı balkonlarda bekledi
Antalya Kemer'de bir otelde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında turistler camlarda ve balkonlarda kurtarılmayı bekliyor.
Antalya'nın Kemer Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü dile getirildi. Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.
15 kişi tahliye edilmeyi bekliyor
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da tahliyelerin devam ettiğini söyledi.
Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.