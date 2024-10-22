https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israilden-hizbullah-ve-hamas-hedeflerine-bir-gunde-230dan-fazla-saldiri-duzenlendi-1089509250.html

İsrail’den Hizbullah ve Hamas hedeflerine bir günde 230’dan fazla saldırı düzenlendi

İsrail’den Hizbullah ve Hamas hedeflerine bir günde 230’dan fazla saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, son bir gün içerisinde Lübnan’da Hizbullah ve Gazze Şeridi’nde Hamas hedeflerine yönelik düzenlenen 230’dan fazla saldırıda onlarca örgüt... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:21+0300

2024-10-22T09:21+0300

2024-10-22T09:29+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

filistin

lübnan

gazze şeridi

gazze

hamas

hizbullah

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088630804_0:203:3226:2018_1920x0_80_0_0_58e923134fadd5fd850b10bd6b656b67.jpg

İsrail ordusunun açıklamasında, son 24 saat içinde Lübnan ve Gazze Şeridi'nde aralarında İsrail’e insansız hava araçlarıyla saldırılardan sorumlu Hizbullah hava güçlerine ait üç komuta merkezinin de bulunduğu 230’den fazla Hizbullah ve Hamas hedefinin vurulduğu bildirildi.Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren İsrailli tümenlerin, hava ve kara operasyonlarında onlarca militanı öldürdüğü, onlarca hedefi vurduğu ve büyük miktarda silah imha ettiği ifade edildi.Ordu birlikleri için tehdit arz eden bir Hizbullah operasyon merkezinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, alınan istihbarat temelinde İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu merkeze yönelik saldırı düzenleyerek merkezde bulunan yaklaşık 15 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi.Gazze Şeridi’nin Cibaliye bölgesinde operasyonun devam ettiğini bildiren İsrail ordusu, sivillerin bölgeden güvenli tahliyesinin sağlandığını savunarak sivillerle birlikte çıkmaya çalışan onlarca Hamas üyesinin yakalandığını belirtti. Ayrıca düzenlenen bir saldırıda tehdit arz eden onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü duyuruldu.Refah yakınında, İsrail yönünde füze fırlatmaya hazırlanan bir fırlatma aracının imha edildiğini bildiren İsrail ordusu, Hamas altyapısını yıkarak büyük miktarda silah imha edildiğini belirtti.Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt-Lahiye’de, Hamas’a ait birkaç tünelin ve fırlatma aracının imha edilmesi yönündeki operasyonun tamamlandığı duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-lubnandan-ulkenin-kuzeyine-77-roket-firlatildi-1089504071.html

israil

filistin

lübnan

gazze şeridi

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ordusu, filistin, lübnan, gazze şeridi, gazze, hamas, hizbullah, askeri operasyon, israil-filistin