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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israilden-hizbullah-ve-hamas-hedeflerine-bir-gunde-230dan-fazla-saldiri-duzenlendi-1089509250.html
İsrail’den Hizbullah ve Hamas hedeflerine bir günde 230’dan fazla saldırı düzenlendi
İsrail’den Hizbullah ve Hamas hedeflerine bir günde 230’dan fazla saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, son bir gün içerisinde Lübnan’da Hizbullah ve Gazze Şeridi’nde Hamas hedeflerine yönelik düzenlenen 230’dan fazla saldırıda onlarca örgüt... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:21+0300
2024-10-22T09:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
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lübnan
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hizbullah
askeri operasyon
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İsrail ordusunun açıklamasında, son 24 saat içinde Lübnan ve Gazze Şeridi'nde aralarında İsrail’e insansız hava araçlarıyla saldırılardan sorumlu Hizbullah hava güçlerine ait üç komuta merkezinin de bulunduğu 230’den fazla Hizbullah ve Hamas hedefinin vurulduğu bildirildi.Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren İsrailli tümenlerin, hava ve kara operasyonlarında onlarca militanı öldürdüğü, onlarca hedefi vurduğu ve büyük miktarda silah imha ettiği ifade edildi.Ordu birlikleri için tehdit arz eden bir Hizbullah operasyon merkezinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, alınan istihbarat temelinde İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu merkeze yönelik saldırı düzenleyerek merkezde bulunan yaklaşık 15 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi.Gazze Şeridi’nin Cibaliye bölgesinde operasyonun devam ettiğini bildiren İsrail ordusu, sivillerin bölgeden güvenli tahliyesinin sağlandığını savunarak sivillerle birlikte çıkmaya çalışan onlarca Hamas üyesinin yakalandığını belirtti. Ayrıca düzenlenen bir saldırıda tehdit arz eden onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü duyuruldu.Refah yakınında, İsrail yönünde füze fırlatmaya hazırlanan bir fırlatma aracının imha edildiğini bildiren İsrail ordusu, Hamas altyapısını yıkarak büyük miktarda silah imha edildiğini belirtti.Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt-Lahiye’de, Hamas’a ait birkaç tünelin ve fırlatma aracının imha edilmesi yönündeki operasyonun tamamlandığı duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-lubnandan-ulkenin-kuzeyine-77-roket-firlatildi-1089504071.html
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israil, israil ordusu, filistin, lübnan, gazze şeridi, gazze, hamas, hizbullah, askeri operasyon, israil-filistin
israil, israil ordusu, filistin, lübnan, gazze şeridi, gazze, hamas, hizbullah, askeri operasyon, israil-filistin

İsrail’den Hizbullah ve Hamas hedeflerine bir günde 230’dan fazla saldırı düzenlendi

09:21 22.10.2024 (güncellendi: 09:29 22.10.2024)
© AA / Ramiz Dallahsaldırı
saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Ramiz Dallah
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İsrail ordusu, son bir gün içerisinde Lübnan’da Hizbullah ve Gazze Şeridi’nde Hamas hedeflerine yönelik düzenlenen 230’dan fazla saldırıda onlarca örgüt mensuplarının öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun açıklamasında, son 24 saat içinde Lübnan ve Gazze Şeridi'nde aralarında İsrail’e insansız hava araçlarıyla saldırılardan sorumlu Hizbullah hava güçlerine ait üç komuta merkezinin de bulunduğu 230’den fazla Hizbullah ve Hamas hedefinin vurulduğu bildirildi.
Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren İsrailli tümenlerin, hava ve kara operasyonlarında onlarca militanı öldürdüğü, onlarca hedefi vurduğu ve büyük miktarda silah imha ettiği ifade edildi.
Ordu birlikleri için tehdit arz eden bir Hizbullah operasyon merkezinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, alınan istihbarat temelinde İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu merkeze yönelik saldırı düzenleyerek merkezde bulunan yaklaşık 15 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi.
Gazze Şeridi’nin Cibaliye bölgesinde operasyonun devam ettiğini bildiren İsrail ordusu, sivillerin bölgeden güvenli tahliyesinin sağlandığını savunarak sivillerle birlikte çıkmaya çalışan onlarca Hamas üyesinin yakalandığını belirtti. Ayrıca düzenlenen bir saldırıda tehdit arz eden onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü duyuruldu.
Refah yakınında, İsrail yönünde füze fırlatmaya hazırlanan bir fırlatma aracının imha edildiğini bildiren İsrail ordusu, Hamas altyapısını yıkarak büyük miktarda silah imha edildiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt-Lahiye’de, Hamas’a ait birkaç tünelin ve fırlatma aracının imha edilmesi yönündeki operasyonun tamamlandığı duyurdu.
Lübnan'dan İsrail'e saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
DÜNYA
İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldı
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