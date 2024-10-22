https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-lubnandan-ulkenin-kuzeyine-77-roket-firlatildi-1089504071.html

İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldı

İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 77 roket fırlatıldığını açıkladı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T03:13+0300

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2024-10-22T03:13+0300

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İsrail ordusu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerle ilgili bilgi paylaştı.Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 77 roket fırlatıldığı, atılan 45 roketin Golan'da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye'ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.Roketlerin düşmesi sonucu ise çok yerde yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bu yangınlara müdahale ettiği aktarıldı.

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