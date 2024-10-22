https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israilden-beyrutta-hastane-yakinina-saldiri-4-olu-24-yarali-1089503568.html
İsrail'den Beyrut'ta hastane yakınına saldırı: 4 ölü, 24 yaralı
İsrail'den Beyrut'ta hastane yakınına saldırı: 4 ölü, 24 yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğü açıklandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T02:04+0300
2024-10-22T02:04+0300
2024-10-22T02:05+0300
dünya
israil
beyrut
lübnan
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089503648_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_5d4efabc06eb9af7fdf05b60f6e3682a.jpg
İsrail'in Lübnan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'nin yakınlarındaki saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail'in Refik Hariri Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.İsrail dün gece saatlerinde Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında da hava saldırısı gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/israil-ordusu-hizbullahin-silah-ve-para-aktarmakla-gorevli-yeni-komutani-samda-olduruldu-1089501213.html
israil
beyrut
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089503648_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b9777778152d0aa790eeaf069928527b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, beyrut, lübnan, hastane
israil, beyrut, lübnan, hastane
İsrail'den Beyrut'ta hastane yakınına saldırı: 4 ölü, 24 yaralı
02:04 22.10.2024 (güncellendi: 02:05 22.10.2024)
İsrail'in Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğü açıklandı.
İsrail'in Lübnan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'nin yakınlarındaki saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail'in Refik Hariri Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
İsrail dün gece saatlerinde Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında da hava saldırısı gerçekleştirmişti.