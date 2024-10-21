https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/israil-ordusu-hizbullahin-silah-ve-para-aktarmakla-gorevli-yeni-komutani-samda-olduruldu-1089501213.html
İsrail ordusu: Hizbullah'ın silah ve para aktarmakla görevli yeni komutanı Şam’da öldürüldü
İsrail ordusu: Hizbullah'ın silah ve para aktarmakla görevli yeni komutanı Şam’da öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda İran’dan Lübnan’a ‘silah ve para aktarmakla’ görevli... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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IDF Sözcüsü Daniel Hagari, Şam’da Hizbullah’ın silah ve para transferinden sorumlu yeni komutanını hedef alan bir hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı.İsrail istihbarat servislerine göre İran’dan silah ve mali kaynak transferini denetleyen Hizbullah’ın kritik isimlerinden Muhammed Cafer Kasir'in ekim başlarında Beyrut’ta öldürüldüğünü hatırlatan Hagari, “Birkaç saat önce onun Suriye’deki halefini de ortadan kaldırdık” açıklamasında bulundu.Bu açıklama, İsrail ordusunun Suriye topraklarına saldırı düzenlediğini resmen kabul ettiği nadir açıklamalardan biri oldu.Daha önce Suriye'de yayınlanan el Watan gazetesi, bir güvenlik kaynağına atıfla Şam'ın merkezindeki Mezze bölgesinde bir araca füze saldırısı düzenlendiğini, saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/israil-ordusu-lubnanda-hizbullaha-ait-yeralti-komuta-merkezi-ve-tunel-yok-edildi-1089398403.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), daniel hagari, hizbullah, suriye, şam
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), daniel hagari, hizbullah, suriye, şam
İsrail ordusu: Hizbullah'ın silah ve para aktarmakla görevli yeni komutanı Şam’da öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda İran’dan Lübnan’a ‘silah ve para aktarmakla’ görevli Hizbullah'ın yeni atanan komutanını hedef alındığını duyurdu.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari, Şam’da Hizbullah’ın silah ve para transferinden sorumlu yeni komutanını hedef alan bir hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı.
İsrail istihbarat servislerine göre İran’dan silah ve mali kaynak transferini denetleyen Hizbullah’ın kritik isimlerinden Muhammed Cafer Kasir'in ekim başlarında Beyrut’ta öldürüldüğünü hatırlatan Hagari, “Birkaç saat önce onun Suriye’deki halefini de ortadan kaldırdık” açıklamasında bulundu.
Bu açıklama, İsrail ordusunun Suriye topraklarına saldırı düzenlediğini resmen kabul ettiği nadir açıklamalardan biri oldu.
Daha önce Suriye'de yayınlanan el Watan gazetesi, bir güvenlik kaynağına atıfla Şam'ın merkezindeki Mezze bölgesinde bir araca füze saldırısı düzenlendiğini, saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü yazmıştı.