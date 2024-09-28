https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hasan-nasrallah-olduruldu-hizbullahin-potansiyel-lideri-olarak-gorulen-hasim-safiyuddin-kimdir-1088563897.html

Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?

Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?

Sputnik Türkiye

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Haşim Seyfettin , Hizbullah'ın genel sekreterliğini devralmak için öne çıkan adaylardan... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T20:55+0300

2024-09-28T20:55+0300

2024-09-28T20:55+0300

dünya

lübnan

hizbullah

beyrut

hasan nasrallah

kasım süleymani

haşim safiyuddin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088564383_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5f117d89b00578200e124e1dd4052210.png

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başkent Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucularından olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin ise bu adaylar arasında öne çıkıyor.2008 yılından bu yana Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yardımcılığını görevini ifa eden Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın sosyal ve ekonomik konular ile ilgili meseleleri de dahil olmak üzere tüm günlük dosyalarının yanı sıra kurumlarının ve fonlarının yönetimini de icra ediyor.Haşim Safiyuddin kimdir?Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın aynı zamanda kuzeni olan Seyfettin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı. Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.Lübnan'ın varlıklı ailelerinden gelen Safiyuddin'in Hizbullah adına 'hassas günlük dosyaları' yönettiği ifade ediliyor. Haşim Safiyuddin 2006 Lübnan-İsrail Savaşı'nın akabinde Güney Lübnan'ın yeniden inşasını denetlediği belirtiliyor.2008 yılından beri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Safiyuddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında 'terörist' ilan edilmişti.Hizbullah adına aldığı görevler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-bir-hizbullah-komutaninin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1088562743.html

lübnan

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haşim safiyuddin, haşim safiyuddin kimdir, hasan nasrallah'ın yerine kim gelecek, hasan nasrallah'ın yerine kim geçti, hasan nasrallah'ın yerine kim geldi, hizbullah’ın yeni komutanı, nasrallah'ın yerine kim geçti, nasrallah'ın yerine kim gelecek, nasrallah'ın yerine kim geldi, nasrallah'ın halefi, nasrallah halefi