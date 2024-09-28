https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hasan-nasrallah-olduruldu-hizbullahin-potansiyel-lideri-olarak-gorulen-hasim-safiyuddin-kimdir-1088563897.html
Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?
Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Haşim Seyfettin , Hizbullah'ın genel sekreterliğini devralmak için öne çıkan adaylardan... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başkent Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucularından olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin ise bu adaylar arasında öne çıkıyor.2008 yılından bu yana Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yardımcılığını görevini ifa eden Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın sosyal ve ekonomik konular ile ilgili meseleleri de dahil olmak üzere tüm günlük dosyalarının yanı sıra kurumlarının ve fonlarının yönetimini de icra ediyor.Haşim Safiyuddin kimdir?Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın aynı zamanda kuzeni olan Seyfettin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı. Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.Lübnan'ın varlıklı ailelerinden gelen Safiyuddin'in Hizbullah adına 'hassas günlük dosyaları' yönettiği ifade ediliyor. Haşim Safiyuddin 2006 Lübnan-İsrail Savaşı'nın akabinde Güney Lübnan'ın yeniden inşasını denetlediği belirtiliyor.2008 yılından beri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Safiyuddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında 'terörist' ilan edilmişti.Hizbullah adına aldığı görevler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-bir-hizbullah-komutaninin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1088562743.html
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haşim safiyuddin, haşim safiyuddin kimdir, hasan nasrallah'ın yerine kim gelecek, hasan nasrallah'ın yerine kim geçti, hasan nasrallah'ın yerine kim geldi, hizbullah’ın yeni komutanı, nasrallah'ın yerine kim geçti, nasrallah'ın yerine kim gelecek, nasrallah'ın yerine kim geldi, nasrallah'ın halefi, nasrallah halefi
Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Haşim Seyfettin , Hizbullah'ın genel sekreterliğini devralmak için öne çıkan adaylardan olarak görülüyor. Nasrallah'ın halefi olarak potansiyel bir aday olan Haşim Safiyuddin kimdir?
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başkent Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi.
Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucularından olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin ise bu adaylar arasında öne çıkıyor.
2008 yılından bu yana Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yardımcılığını görevini ifa eden Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın sosyal ve ekonomik konular ile ilgili meseleleri de dahil olmak üzere tüm günlük dosyalarının yanı sıra kurumlarının ve fonlarının yönetimini de icra ediyor.
Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın aynı zamanda kuzeni olan Seyfettin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.
Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.
Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.
Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.
Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.
Lübnan'ın varlıklı ailelerinden gelen Safiyuddin'in Hizbullah adına 'hassas günlük dosyaları' yönettiği ifade ediliyor.
Haşim Safiyuddin 2006 Lübnan-İsrail Savaşı'nın akabinde Güney Lübnan'ın yeniden inşasını denetlediği belirtiliyor.
2008 yılından beri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Safiyuddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında 'terörist' ilan edilmişti.
Hizbullah adına aldığı görevler
1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut bölgesinin başına getirildi.
Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumlu Direniş Konseyi'nin başkanlığını 1995 yılında üstlendi.
1998'de Şura Konseyi üyesi oldu.
Yürütme Konseyi Başkanlığı'na yükseldi ve 1998'de partinin ikinci adamı oldu.
Cihat Konseyi'ne (partinin askeri örgütlenmesindeki en yüksek organ) başkanlık etti.
Kasım 2010'da güney bölgesinin askeri komutanı olarak atandı.